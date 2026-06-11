Dortmund (ots) -- Lemonbeat zeigt in Halle C5, Stand 179 seine modulare Plattform "Smarte Ortsnetzstationen" (SMO)- Mithilfe der Nachrüstlösung können Verteilnetzbetreiber bestehende ONS nachträglich digitalisieren, detaillierte Messdaten erfassen und ihr Netz in Echtzeit überwachen- Digitalisierte ONS ermöglichen es Netzbetreibern, die wachsenden Anforderungen der Energiewende zu meisternLemonbeat, Hersteller von digitalen Anwendungen für die Energiewirtschaft, präsentiert auf der diesjährigen EM-Power Europe 2026 seine modulare Plattform für smarte Ortsnetzstationen (SMO). Mithilfe dieser Plattform können Verteilnetzbetreiber ihre Ortsnetzstationen (ONS) schnell und kosteneffizient digital nachrüsten und ihr Niederspannungsnetz somit in Echtzeit überwachen und steuern. Von den rund 600.000 ONS in Deutschland sind bislang etwa 95 Prozent nicht digitalisiert. Genau diese Lücke adressiert Lemonbeat mit einer Plattformlösung, die Fernwirktechnik und IoT vereint, sich in kurzer Zeit einbauen lässt und sofort verwertbare Netzdaten liefert."Der Ausbau dezentraler und volatiler Erzeugung und die vermehrte Nutzung von Leistungselektronik macht eine gleichzeitige Digitalisierung unserer Energieinfrastruktur unausweichlich. Wenn wir nicht wissen, was in unseren Netzen vor sich geht, können wir die Stromflüsse künftig kaum steuern und keine neuen Anlagen anschließen. Mit unserer SMO-Plattform geben wir Netzbetreibern die Werkzeuge, die sie brauchen - flexibel, skalierbar und sofort einsetzbar", erläutert Oliver van der Mond, CEO von Lemonbeat.SMO-Plattform: Bewährte Fernwirktechnik trifft moderne IoT-LösungIm Mittelpunkt des Messeauftritts steht die SMO-Plattform, die aus drei aufeinander abgestimmten Komponenten besteht: SMO.edge ist die hardwareseitige Nachrüstlösung für den direkten Einbau in ONS und erfasst detaillierte Echtzeit-Messdaten des Netzzustands. SMO.core übernimmt die zentrale Geräteadministration, Datensicherheit und Anbindung an Drittsysteme wie Netzleitsysteme oder SCADA. SMO.insight bietet als modernes Web-Backend eine Übersichtskarte aller Stationen, Alarmierungen und Zeitreihenanalysen. Die gesamte Lösung ist ISO 27001-zertifiziert und unterstützt offene Industriestandards wie IEC104, MQTT und Modbus.SMO.edge.FLEX: Volle Messqualität auch auf engstem RaumAls besonderes Highlight präsentiert Lemonbeat auf der EM-Power die neueste Variante SMO.edge.FLEX. Diese wurde speziell für Einbausituationen entwickelt, in denen wenig Platz zur Verfügung steht - eine häufige Hürde bei der Nachrüstung älterer Ortsnetzstationen. Im Unterschied zu den anderen SMO.edge-Modellen sind die Energiemessgeräte bei SMO.edge.FLEX nicht in einem gemeinsamen Gehäuse integriert, sondern separat via Kabel angeschlossen und können variabel an die einzelnen Abgänge montiert werden. Die Mess- und Datenqualität bleibt dabei identisch mit der gesamten SMO.edge-Familie.Energiewende braucht digitale Infrastruktur: Warum ONS-Digitalisierung jetzt entscheidend istDas Stromnetz wird immer komplexer: Dezentrale Einspeisung, neue Verbraucher wie Wärmepumpen und Ladesäulen sowie regulatorische Anforderungen wie §14a EnWG erfordern, dass Netzbetreiber jederzeit wissen, was in ihren Netzen geschieht. Digitalisierte ONS liefern die dafür notwendigen Daten - Echtzeit-Messwerte, Lastverläufe, Spannungsqualität - und ermöglichen sowohl vorausschauende Wartung als auch automatisierte Steuerungseingriffe. Lemonbeat unterstützt Netzbetreiber dabei, diese Transformation Schritt für Schritt umzusetzen: mit einer Lösung, die sich an die individuelle Einbausituation jeder Station anpassen lässt.Das Lemonbeat-Team freut sich auf den persönlichen Austausch am Lemonbeat-Stand in Halle C5, Stand 179.Über Lemonbeat:Lemonbeat macht Stromnetze fit für die Energiewende. Mit der modularen Plattform-Lösung "Smarte Ortsnetzstationen" (SMO) können Verteilnetzbetreiber ihre Trafostationen und Kabelverteilerschränke digital aufrüsten - und so das Netz effizient, sicher und zukunftsfähig überwachen und zukünftig auch steuern. 2015 gegründet, konzentriert sich Lemonbeat seit 2019 vollständig auf digitale Anwendungen in der Energiewirtschaft. Seit 2023 Teil von E.ON One, treibt das Scale-up die digitale Transformation vom Gerät im Feld bis zu Anwendungen in der Cloud voran. Die SMO-Plattform verbindet die Offenheit und herstellerübergreifende Marktstandards klassischer Fernwirktechnik mit dem Plug&Pay-Gedanken und der Kosten-Effizienz moderner IT. So können Netzbetreiber die wachsende Zahl an neuen Geräten und Akteuren im Stromnetz zuverlässig integrieren - und gleichzeitig einen stabilen und wirtschaftlichen Betrieb sichern.Pressekontakt:LemonbeatLucas Schwenk c/o BETTERTRUST GmbHLuisenstraße 4010117 BerlinTel: +49 (0) 178 1197795l.schwenk@bettertrust.deOriginal-Content von: Lemonbeat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121446/6292100