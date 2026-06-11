The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2026
ISIN Name
DE000NLB3A58 NORDLB 20/26
CH0506071346 CSSE DEP.CON 20/26 MTN
XS2353475713 ABN AMRO BANK 21/27 FLR
DE000DK00R87 DEKA DL FESTZINS 21/26
XS0138717441 AVIVA PLC 01/36 FLR
IT0005188351 MEDIOBCA 16-26
BE0974365976 KBC GROEP 20/27 FLR MTN
US879369AF39 TELEFLEX 17/27
XS2354777265 PIRAEUS BANK 21/UND. FLR
DE000DK00R95 DEKA AD FESTZINS 21/26
XS2562213145 ALPHA BANK 22/27 FLR MTN
US91282CQP94 USA 26/31
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2026
ISIN Name
DE000NLB3A58 NORDLB 20/26
CH0506071346 CSSE DEP.CON 20/26 MTN
XS2353475713 ABN AMRO BANK 21/27 FLR
DE000DK00R87 DEKA DL FESTZINS 21/26
XS0138717441 AVIVA PLC 01/36 FLR
IT0005188351 MEDIOBCA 16-26
BE0974365976 KBC GROEP 20/27 FLR MTN
US879369AF39 TELEFLEX 17/27
XS2354777265 PIRAEUS BANK 21/UND. FLR
DE000DK00R95 DEKA AD FESTZINS 21/26
XS2562213145 ALPHA BANK 22/27 FLR MTN
US91282CQP94 USA 26/31
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