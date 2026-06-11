Es dauerte nur wenige Handelstage, um an den Finanzmärkten ein historisches Beben auszulösen. Im Chip-Sektor wurden rund 1,3 Billionen Dollar an Börsenwert ausgelöscht. Auslöser war ausgerechnet Broadcom: Der Ausblick des KI-Infrastruktur-Giganten war solide, aber für den überhitzten Markt offenbar nicht perfekt genug.• Der jüngste Ausverkauf ist kein Beweis für das Ende des KI-Megatrends.• Die fundamentale Nachfrage nach Rechenzentren, Energie, Kühlung und Halbleitertechnik bleibt intakt.• Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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