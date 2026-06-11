Der Abwärtstrend bei Gold verschärft sich weiter. Der bekannte Gold-ETF SPDR Gold Shares hat seit seinem Rekordhoch im Februar bereits rund ein Viertel seines Wertes eingebüßt. Im Optionsmarkt dreht die Stimmung zunehmend ins Negative - Put-Optionen dominieren das Geschehen, und ein besonders auffälliger Kontrakt wettet sogar auf einen weiteren Goldpreisrückgang von 40 Prozent bis 2028.• Der Goldpreis ist zuletzt auf ein neues Jahrestief gefallen• Der Gold-ETF SPDR Gold Shares hat seit Februar bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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