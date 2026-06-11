Der bevorstehende Rekord-Börsengang von SpaceX elektrisiert derzeit die Anleger. Allerdings nutzen auch andere Unternehmen die Gunst der Stunde, um an die Börse zu gehen. So wie die Biotech-Gesellschaft Parabilis. Die Aktie des Onkologie-Spezialisten schloss am ersten Handelstag satte 58 Prozent höher.Parabilis hat 33,5 Millionen Aktien zum Platzierungspreis von 20 Dollar losschlagen können. Darüber hinaus zeichnete der Biotech-Riese Regeneron weitere knapp 4,2 Millionen Stücke im Wert von je 18 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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