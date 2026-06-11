EQS-News: Eckert & Ziegler SE
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Jintan, Changzhou, China, 11. Juni 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) hat heute offiziell die neue Produktionsstätte für medizinische Isotope ihres Joint Ventures Qi Kang Medical Technology (Changzhou) Co., Ltd. (QKM) im Stadtbezirk Jintan von Changzhou, China, eröffnet. Mit der Eröffnung gehen Eckert & Ziegler und ihr chinesischer Partner DongCheng Pharma (DC Pharma) einen entscheidenden Schritt in Richtung einer lokalen Versorgung des wachsenden chinesischen Marktes mit medizinischen Isotopen für die Krebsdiagnostik und -therapie. Die Produktion startet mit Germanium-68 (Ge-68), dem Mutterisotop zur Gewinnung von Gallium-68 (Ga-68), einem für die bildgebende Diagnostik unverzichtbaren Isotop.
An der Eröffnungsfeier nahmen rund 60 geladene Gäste teil, darunter Vertreter beider Joint-Venture-Partner sowie der lokalen Regierung. Zur Unterstützung der Produktion hatte das Unternehmen Ende 2025 ein Zyklotron angeschafft und erfolgreich installiert. Die Anlage verfügt über 9.500 m² Nutzfläche; der Produktionsbeginn ist für Anfang 2027 geplant. In einer geplanten zweiten Phase soll der Standort zudem als erster in China die kommerzielle Produktion von Actinium-225 (Ac-225) aufnehmen, einem Schlüsselisotop für zielgerichtete Krebstherapien der nächsten Generation.
"Die Eröffnung unseres Standorts in Jintan ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Wachstumsstrategie in China und für die Position von Eckert & Ziegler als weltweiter Lieferant wichtiger Radioisotope", sagte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. "Mit der lokalen Produktion von Ge-68 erhalten Kliniken in ganz China eine verlässliche heimische Versorgung mit dem Mutterisotop für die Ga-68-Generatoren, auf denen moderne PET-Diagnostik aufbaut. Darin zeigt sich genau die integrierte und vielschichtige Kompetenz, welche wir über Jahrzehnte aufgebaut haben."
"Für China markiert der Standort Jintan einen Wendepunkt", sagte Zhigang Luo, Group CEO von DC Pharma. "Mit der lokalen Produktion von Ge-68 und, in der nächsten Phase, Ac-225 sichern wir chinesischen Patienten eine kontinuierliche Versorgung mit wichtigen medizinischen Isotopen und stärken die Widerstandsfähigkeit der gesamten nuklearmedizinischen Wertschöpfungskette. Gemeinsam mit Eckert & Ziegler legen wir das Fundament für eine neue Generation der Präzisionsdiagnostik und -therapie in China."
Eckert & Ziegler beliefert führende Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen weltweit zuverlässig mit Gallium-68, Lutetium-177, Yttrium-90 und Actinium-225. Mit seiner Expertise in der Radioisotopenproduktion sowie in globaler Logistik und CDMO-Dienstleistungen unterstützt das Unternehmen kontinuierlich die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Radiopharmaka.
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DC Pharma
11.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Eckert & Ziegler SE
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|Fax:
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|Internet:
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|ISIN:
|DE0005659700
|WKN:
|565970
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