Toronto, 10. Juni 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ - gibt bekannt, dass die Aktionäre des Unternehmens ("Aktionäre") alle Angelegenheiten genehmigt haben, die der heute virtuell abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") vorgelegt wurden, wie in der im Zusammenhang mit der Versammlung erstellten Informationsbroschüre der Unternehmensleitung vom 5. Mai 2026 (die "Broschüre") dargelegt.

Insgesamt waren 38.225.097 Stammaktien des Unternehmens, die 63,05 % der zum Stichtag ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens entsprachen, persönlich oder durch einen Bevollmächtigten auf der Versammlung vertreten.

Die vollständigen Abstimmungsergebnisse der Versammlung lauten wie folgt:

Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Jeder der sechs im Rundschreiben aufgeführten Kandidaten wurde für die Amtszeit bis zur nächsten Jahreshauptversammlung oder bis zur ordnungsgemäßen Wahl oder Ernennung seines Nachfolgers gewählt. Die Stimmrechtsvertretungen wurden wie folgt ausgezählt:

Name des Kandidaten Stimmen DAFÜR % der Stimmen DAFÜR Stimmen ENTHALTUNG % der Stimmen ENTHALTEN Philip Williams 34.169.534 97,16 999.624 2,84 Richard Patricio 28.212.184 80,22 6.956.974 19,78 Leigh Curyer 35.156.044 99,96 13.114 0,04 Christopher McFadden 28.481.614 80,98 6.687.544 19,02 Peter Netupsky 28.632.255 81,41 6.536.903 18,59 Mark Raguz 22.297.740 63,40 12.871.418 36,60

Bestellung des Abschlussprüfers

KPMG LLP wurde bis zum Abschluss der nächsten Jahreshauptversammlung als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wiederbestellt, wobei die Vergütung vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgesetzt wird. Die Stimmrechtsvertretungen wurden wie folgt ausgezählt:

Stimmen DAFÜR % der Stimmen DAFÜR Stimmen ENTHALTEN % der Enthaltungen 38.212.255 99,97 12.842 0,03

Aktuelles zur Toro Energy-Transaktion

Im Anschluss an die Ankündigung von IsoEnergy vom 21. Oktober 2025 bezüglich der geplanten Übernahme aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Toro Energy Ltd. ("Toro") im Rahmen eines Scheme of Arrangement gemäß dem australischen Corporations Act 2001 (Cth) (die "Transaktion" oder das "Scheme") haben die Aktionäre von Toro das Scheme am 9. Juni 2026 genehmigt. Der Beschluss über das Scheme wurde von der erforderlichen Mehrheit der Toro-Aktionäre angenommen, wobei 92,89 % der abgegebenen Stimmen für die Transaktion stimmten. Das Scheme unterliegt weiterhin der Genehmigung durch das Bundesgericht von Australien bei der für den 15. Juni 2026 angesetzten zweiten Gerichtsverhandlung sowie der Erfüllung oder dem Verzicht auf die verbleibenden aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion. Vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung und der Erfüllung der verbleibenden Bedingungen wird erwartet, dass der Plan am 16. Juni 2026 in Kraft tritt, wobei die Umsetzung voraussichtlich am 25. Juni 2026 erfolgen wird.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit erheblichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den führenden Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- und langfristige Vorteile aus steigenden Uranpreisen bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, in dem sich die Lagerstätte Hurricane befindet, die über die weltweit hochgradigste angezeigte Uranmineralressource verfügt.

IsoEnergy verfügt zudem über ein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Energy Fuels besteht. Diese Minen befinden sich derzeit im Standby-Modus und sind bereit für eine rasche Wiederaufnahme des Betriebs, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, was IsoEnergy als kurzfristigen Uranproduzenten positioniert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Direktor

mailto:info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

http://www.isoenergy.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "erfolgen", "eintreten" oder "erreicht werden" "können", " ", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen Aussagen hinsichtlich des Abschlusses und des Zeitpunkts der Vollendung der Transaktion; des erwarteten Erhalts der gerichtlichen Genehmigung und der Erfüllung der verbleibenden aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion; der gestiegenen Nachfrage nach und des Interesses an Kernenergie und Uran; sowie aller sonstigen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum jeweiligen Zeitpunkt von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahme, dass die Transaktion gemäß den Bedingungen der entsprechenden Vereinbarungen und innerhalb des darin vorgesehenen Zeitrahmens abgeschlossen wird; dass die Parteien die erforderliche gerichtliche Genehmigung erhalten und die übrigen aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion rechtzeitig erfüllen; die Annahme, dass die Ergebnisse der geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten den Erwartungen entsprechen; die erwartete Mineralisierung der Projekte von IsoEnergy den Erwartungen entspricht und die potenziellen Vorteile sowie etwaige Aufwärtspotenziale dieser Projekte gegeben sind; der Uranpreis; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen; und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Aktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig verfügbar sein werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen von IsoEnergy hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die von IsoEnergy zwar als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Unfähigkeit von IsoEnergy und Toro, die Transaktion abzuschließen; eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitpunkts und der Bedingungen, zu denen die Transaktion abgeschlossen wird; die Unfähigkeit, alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen oder darauf zu verzichten, einschließlich des Versäumnisses, die erforderliche gerichtliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Transaktion zu erhalten; negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen; keine bekannten Mineralreserven; Fragen des Landrechts der Ureinwohner und der Konsultation; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal im Management und anderen Mitarbeitern; tatsächliche Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung, die nicht wie erwartet funktioniert; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen; sonstige Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Bedingungen an den Aktienmärkten; Nachfrage, Angebot und Preisgestaltung für Uran; sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht und im Jahresinformationsformular von IsoEnergy sowie in den anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen von IsoEnergy beschrieben, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84638Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84638&tr=1



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