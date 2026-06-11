AHS Properties gab heute den Erwerb des Shangri-La Hotels für 1,1 Milliarden AED bekannt eine der größten Einzelobjekt-Immobilientransaktionen der jüngeren Geschichte.

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Shangri-La Hotel Exterior, Sheikh Zayed Road. (Photo: AETOSWire)

Die von Mismak Asset Management erworbene Immobilie festigt eine der konzentriertesten Investitionen des privaten Sektors in die nächste Dekade der Sheikh Zayed Road.

Das Shangri-La Hotel ist ein 43-stöckiger, 200 Meter hoher Turm an der Sheikh Zayed Road und war bei seiner Fertigstellung im Jahr 2003 eines der ersten Fünf-Sterne-Hotels, die an dieser Straße eröffnet wurden.

Die Akquisition erweitert das Portfolio um ein ikonisches Ankerobjekt, zu dem bereits der AHS Tower gehört ein kürzlich ausverkauftes Gewerbeobjekt der Klasse A an der Sheikh Zayed Road sowie AHS City, das Flaggschiff des Entwicklers: eine nach einem Gesamtplan gestaltete, gemischt genutzte Siedlung an dieser Achse mit einem prognostizierten Bruttoentwicklungswert von 25 Milliarden AED.

Zusammen bilden diese drei Objekte eine vertikale Achse: AHS Tower, AHS City und nun das Shangri-La Hotel. Die kombinierte Fläche macht einen bedeutenden Anteil an der Pipeline von AHS Properties in Höhe von 50 Milliarden AED zum Jahresende 2026 aus.

"Wir haben kein Hotel gekauft. Wir haben uns eine Position in einem Korridor gesichert, in dem das Angebot strukturell begrenzt und die Nachfrage global diversifiziert ist. Für AHS Properties ist dies mehr als nur eine Akquisition. Es ist ein Bekenntnis zu unserem langfristigen Vertrauen in Dubai, in die Stärke seines Immobiliensektors und in seine anhaltende Attraktivität für globales Kapital", sagte Abbas Sajwani, Gründer und CEO von AHS Properties.

Die Übernahme spiegelt die Strategie von AHS Properties wider, Kapital in Objekte mit strukturellen Einschränkungen zu investieren. Nach Angaben des Dubai Land Department verzeichnete der Immobiliensektor des Emirats im ersten Quartal 2026 Transaktionen im Wert von 252 Milliarden AED. Die ausländischen Investitionen stiegen um 26 Prozent auf 148,35 Milliarden AED, wobei die Zahl der Investoren 48.448 erreichte.

"Das Shangri-La Hotel steht auf einem Grundstück, das nicht erneut freigegeben wird. Die ersten Fünf-Sterne-Hotels an der Sheikh Zayed Road wurden vor mehr als zwanzig Jahren erbaut. Dies ist kein Geschäft, das irgendjemand, auch wir nicht, ein zweites Mal tätigen kann. Das ist der Grund, warum diese Akquisition in dieser Größenordnung Sinn macht", fügte Sajwani hinzu.

Die Übernahme hat keinerlei Auswirkungen auf den täglichen Hotelbetrieb, und die Gäste können sich weiterhin auf den gewohnten hervorragenden Service und die Gastfreundschaft freuen. Die Immobilie bleibt ein wichtiger Bestandteil des umfassenden Portfolios von AHS Properties an der Sheikh Zayed Road.

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Tammy Atlee, Communications Director, tammy.atlee@ahs-properties.com