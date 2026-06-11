Die Nel-ASA-Aktie hat in den vergangenen Wochen rund -35% an Wert verloren und gerät damit erneut massiv unter Druck. Nach mehreren gescheiterten Erholungsversuchen hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt, während wichtige Unterstützungszonen zunehmend ins Wanken geraten. Vor allem die anhaltende Schwäche im Wasserstoffsektor sorgt derzeit für zusätzlichen Verkaufsdruck. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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