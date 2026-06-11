LOS ANGELES und MONTREAL, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MILESEEY Tools und magicplan haben heute eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Bauunternehmer, Fachleute für Renovierung und Umbau, Designer und ambitionierte Heimwerker dabei zu unterstützen, effizienter von der Vermessung vor Ort zur digitalen Projektplanung zu wechseln.

Die Zusammenarbeit bringt die Lasermessgeräte von MILESEEY Tools mit der magicplan Plattform für Grundrisse, Dokumentation und Projektmanagement zusammen. Damit können Fachleute Maße direkt erfassen, Räume dokumentieren und wichtige Projektinformationen verwalten.

"Bauunternehmer und Fachleute für Renovierung und Umbau benötigen nicht nur präzise Messungen, sondern müssen diese auch schnell in Pläne, Kostenvoranschläge und Kundengespräche einfließen lassen können", so John, Vice President of North American Operations bei MILESEEY Tools. "Indem wir die mit dem S50R erfassten Messwerte direkt per Bluetooth an magicplan übertragen, helfen wir Nutzern, weniger Zeit mit der erneuten Dateneingabe zu verbringen und mehr Zeit für die Voranbringung ihrer Projekte zu verwenden."

"Bei magicplan verfolgen wir seit jeher das Ziel, das Erfassen, Planen und Kommunizieren von Räumen einfacher zu machen", so Andreas Boehm, CEO von magicplan. "Durch die Zusammenarbeit mit MILESEEY Tools können wir professionelle Vermessungshardware besser in die täglichen Arbeitsabläufe unserer Nutzer integrieren."

Vorstellung des S50R magicplan Edition Starter Kit

Das erste Produkt aus der Partnerschaft ist das S50R magicplan Edition Starter Kit - ein gemeinsames Co-Branding-Paket von MILESEEY Tools und magicplan für Renovierungsprofis, Bauunternehmer, Innenarchitekten, Kalkulatoren und ambitionierte Heimwerker.





MILESEEY Tools × magicplan Co-Branding S50R-Lasermessset

Über Bluetooth lassen sich die mit dem S50R erfassten Messdaten direkt an die magicplan App übertragen. Das spart manuelle Arbeitsschritte, reduziert das Risiko von Übertragungsfehlern und erleichtert den Nutzern den Übergang von der Vermessung vor Ort zu Grundrissen, Dokumentation und Projektkalkulation.

Das Set kombiniert den MILESEEY S50R Grünstrahl-Lasermesser mit exklusiven Vorteilen von magicplan, darunter:

S50R Grünstrahl-Lasermesser

Co-Branding MILESEEY Tools × magicplan EDC-Umhängetasche

50 % Rabatt auf den ersten Monat von magicplan PROFlex

Teilnahmeberechtigung für den 12-monatigen MILESEEY First-Look Club, einschließlich der Möglichkeit, an künftigen Produkttests teilzunehmen

10 Jahre eingeschränkte Garantie



Das S50R magicplan Edition Starter Kit ist ab dem 15. Juni 2026 im Vorverkauf erhältlich; der offizielle Verkaufsstart folgt am 30. Juni 2026. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99 US-Dollar. Das Set wird über die offizielle Website von MILESEEY Tools erhältlich sein.

Bestehende magicplan-Nutzer können den S50R per Bluetooth mit der magicplan App verbinden und Messdaten direkt in ihre bestehenden Arbeitsabläufe übernehmen.

Aufbau eines umfassenderen Ökosystems für Vermessung und Planung

Die S50R magicplan Edition ist der erste Schritt einer umfassenderen Partnerschaft zwischen MILESEEY Tools und magicplan. Künftige Initiativen sollen auch die Produktlinien "Green Revolution Series" und "Digital Laser Tape Measure" von MILESEEY Tools einbeziehen und weitere Messlösungen in dasselbe Ökosystem für Planung und Dokumentation integrieren.

Im Zuge dieser Erweiterung plant MILESEEY Tools die Einführung eines neuen Messgeräts mit grünem Laser mit integrierter Kamera. Es ist für Messungen über größere Entfernungen und in komplexen Außenbereichen konzipiert und soll sowohl von der MILESEEY Tools-App als auch von der magicplan App unterstützt werden.

Über MILESEEY Tools

MILESEEY Tools ist eine Untermarke von MILESEEY, einem seit 2009 weltweit führenden Anbieter von Präzisionsmessung und optischen Technologien. Die Marke entwickelt fortschrittliche Messwerkzeuge für Profis und ambitionierte Heimwerker, darunter Messlösungen mit grünem Laser für Bau, Renovierung, Vermessung, Design und Heimwerkeranwendungen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mileseeytools.com.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Justine M unter justine.m@tifcreative.com.

Über magicplan

magicplan unterstützt Bauunternehmer und Fachleute vor Ort dabei, die Erfassung auf der Baustelle nahtlos mit der Projektplanung zu verbinden. Die Plattform wandelt Messungen, Fotos und Notizen aus dem Außendienst in Grundrisse, Leistungsbeschreibungen und Kostenvoranschläge um. So können Teams vor Ort und im Büro vom ersten Besichtigungstermin bis zum Projektabschluss effizient zusammenarbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://magicplan.app.

Für geschäftliche Anfragen besuchen Sie bitte https://magicplan.app/contact-us.

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