SpaceX geht an die Börse. Das größte IPO aller Zeiten. Das Welt-IPO. Elon Musk danach vielleicht der erste Billionär. Meine Gedanken zu einem Meilenstein.Wie die Zeit vergeht. Anno 1996 ging die Telekom an die Börse. Mission Manfred Krug: aus einem Volk von Sparbuchbesitzern eine Nation von Aktionären machen. Umgerechnet rund 14,50 Euro beim IPO im November 1996, danach All-Time-High bei knapp über 100. Absturz auf Kurse unter zehn Euro. Die aktuellen Notierungen um 28 Euro sind gegenüber dem Ausgabepreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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