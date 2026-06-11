Dividenden sind für den Vermögensaufbau unverzichtbar. So stammen knapp 50 Prozent der langfristigen Erträge an der Börse aus Gewinnausschüttungen. Und diesbezüglich bleibt Deutschland in sehr gutes Pflaster. So schütteten die größten deutschen Börsenkonzerne trotz der aktuellen Wirtschaftskrise 2026 Rekorddividenden an ihre Aktionäre aus.Insgesamt schütten die 40 DAX-Unternehmen rund 56,7 Milliarden Euro aus, zeigen Berechnungen der Dekabank. Das sind knapp 3,8 Milliarden Euro mehr als zuvor prognostiziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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