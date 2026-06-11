EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://ats.net/download/jahresfinanzbericht-2025-26/?wpdmdl=61789&refresh=6a2a540907d411781158921
Sprache: Englisch
Ort: https://ats.net/en/download/annual-financial-report-2025-26/?wpdmdl=61790&refresh=6a2a5420e61061781158944
11.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|Ende der Mitteilung
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2343776 11.06.2026 CET/CEST
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