WIESBADEN (ots) -Im Wintersemester 2025/2026 haben 36 000 Gasthörerinnen und Gasthörer Lehrveranstaltungen an den deutschen Hochschulen besucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 8 % mehr Gaststudierende als im Wintersemester 2024/2025 (33 200), aber immer noch weniger als vor der Corona-Pandemie im Wintersemester 2019/2020 (37 200). Pandemiebedingt war die Gasthörerzahl im Wintersemester 2020/2021 eingebrochen.Der aktuelle Zuwachs der Gasthörerzahlen erfolgte im WS 2025/2026 weitgehend gleichmäßig verteilt über alle Altersgruppen. In den Vorjahren erfolgte der Zuwachs vor allem in der Altersgruppe ab 60 Jahren. Das Durchschnittsalter der Gaststudierenden lag wie im Wintersemester 2024/2025 bei 52 Jahren. Auch der Frauenanteil (48 %) blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.Die Zahl der deutschen Gaststudierenden erhöhte sich im Wintersemester 2025/2026 im Vergleich zu 2024/2025 um 10 % auf 32 200, die Zahl der ausländischen Gaststudierenden verringerte sich leicht um 2 % auf 3 800. Der Anteil der ausländischen Gaststudierenden lag damit im Wintersemester 2025/2026 bei 10 %.Gasthörerinnen und Gasthörer können auch ohne formale Hochschulreife an einzelnen Kursen und Lehrveranstaltungen der Hochschulen teilnehmen. Zwar ist keine Abschlussprüfung möglich, dennoch gestattet das Gaststudium wissenschaftliche Weiterbildung und ist damit ein wichtiges Element im Kontext des lebenslangen Lernens. Im Vergleich zu den 2,9 Millionen ordentlich immatrikulierten Studierenden im Wintersemester 2025/2026 machten Gaststudierende lediglich 1 % aus.Weitere Informationen:Lange Zeitreihen zu den Gasthörerinnen und Gasthörern können über die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 21331-0001 bis 21331-0002) abgerufen werden.Weitere Ergebnisse zu Studierenden an deutschen Hochschulen bietet die Themenseite "Hochschulen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren".Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:HochschulstatistikTelefon: +49 611 75 4140www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6292128