Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -ALDI setzt seine Preissenkungen fort und reduziert ab dem 11. Juni als erster Lebensmitteleinzelhändler die Preise für ausgewählte Wurstwaren dauerhaft um bis zu 0,30 Euro. Kundinnen und Kunden profitieren ab sofort von günstigeren Preisen bei beliebten Produkten wie Salami, Schinkenwürfeln und Bockwürstchen.ALDI hat im Laufe des Jahres bereits zahlreiche Grundnahrungsmittel dauerhaft im Preis reduziert. Mit den aktuellen Anpassungen bei Wurstwaren wird diese Entwicklung nun weiter fortgesetzt. So sorgt ALDI regelmäßig für spürbare Entlastung beim Einkauf und unterstreicht weiterhin seinen Anspruch als Preisführer im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Folgende Wurstwaren werden ab dem 11. Juni um bis zu 0,30 Euro im Preis gesenkt:- LANDBECK Hot Dogs, 300 Gramm für 2,49 Euro statt 2,79 Euro (- 0,30 Euro)- LANDBECK Delikatess Schinkenwürstchen, 250 Gramm für 1,99 Euro statt 2,29 Euro (- 0,30 Euro)- GUT DREI EICHEN Herzhafte Geflügel-/Rindersalami, 100 Gramm für 1,99 Euro statt 2,19 Euro (- 0,20 Euro), die Sorte Rind ist bei ALDI Nord nur regional erhältlich- GUT DREI EICHEN Schnitzelspezialitäten, 250/300 Gramm für nur 2,99 Euro statt 3,19 Euro (- 0,20 Euro)- BIO Mini Schinkenknacker, 125 Gramm für 2,79 Euro statt 2,99 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI Nord und nur regional erhältlich- LANDECK Wiener Würstchen, 300 Gramm für 2,99 Euro statt 3,19 Euro (- 0,20 Euro), nur bei ALDI Nord- GUT DREI EICHEN Baguette Salami, 100 Gramm für 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI SÜD- GUT DREI EICHEN Delikatess Salami Aufschnitt, 200 Gramm für 2,79 Euro statt 2,99 Euro (- 0,20 Euro), nur bei ALDI SÜD- GUT DREI EICHEN Rohschinkenwürfel/Schinkenwürfel-Sortiment, 150 Gramm für nur 2,29 Euro statt 2,39 Euro (- 0,10 Euro)- GUT DREI EICHEN Bacon- /Schinkenwürfel, 80-130 Gramm für nur 2,69 Euro statt 2,79 Euro (- 0,10 Euro)- GUT DREI EICHEN Herzhafte Edelsalami, 150 Gramm für 1,39 Euro statt 1,49 Euro (- 0,10 Euro)- GUT DREI EICHEN Genießer Salami, 125 Gramm für 1,89 Euro statt 1,99 Euro (- 0,10 Euro)- GUT DREI EICHEN Katenschinkenwürfel, 250 Gramm für 2,29 Euro statt 2,39 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI Nord- BIO Mini Schinkenknacker Bio, 200 Gramm für 3,89 Euro statt 3,99 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI SÜDPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6292125