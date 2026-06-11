Essen (ots) -Aufgrund eines Lagerumzugs startet DEICHMANN die größte Online-Rabattaktion seiner Geschichte. Kundinnen und Kunden erhalten ab sofort 25 % Rabatt im Onlineshop und sogar 30 % Rabatt in der DEICHMANN-App - und das auf das gesamte Sortiment.* Eine vergleichbare Aktion hat es seit Bestehen des Onlineshops noch nie gegeben.Sale auf das gesamte SortimentOb für den Urlaub, Sport oder Alltag: Die Rekord-Rabatte gelten für alle Produkte im Sortiment.* Damit profitieren Familien ebenso wie Einzelkäuferinnen und -käufer von den hohen Preisnachlässen. Besonders attraktiv ist jetzt die Nutzung der DEICHMANN-App: Mit 30 % Rabatt fällt der Preis dort nochmals niedriger aus als im Onlineshop.So groß ist der Preisvorteil konkretWas die Aktion konkret bedeutet, zeigen ausgewählte Preisbeispiele: Der beliebte adidas VL Court Base Damen-Sneaker ist während der Aktion bereits für 41,99 Euro statt 59,99 Euro erhältlich. Sandalen für Kinder gibt es in der DEICHMANN-App schon ab 6,99 Euro. Wer einen Warenkorb im Wert von 100 Euro zusammenstellt, spart je nach Kaufkanal bis zu 30 Euro.Aktion nur für kurze ZeitDer Lagerumzug macht diese außergewöhnliche Rabattaktion möglich - und zugleich zu einer einmaligen Ausnahme. Die Botschaft für Schnäppchenjäger ist klar: Wer schon länger mit einem Kauf liebäugelt, findet jetzt den idealen Zeitpunkt. Eine vergleichbare Gelegenheit wird es so schnell nicht wieder geben. Da die Aktion zeitlich begrenzt ist, lohnt es sich, schnell zu sein.Die wichtigsten Fakten im Überblick:- 25 % Rabatt im DEICHMANN-Onlineshop mit dem Code: LAGER25- 30 % Rabatt in der DEICHMANN-App mit dem Code: LAGER30- Nur bis Sonntag, 14. Juni, um 23:59 Uhr-Mindestbestellwert 50 EUR- Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Rabatten oder Gutscheincodes- Partner-Artikel ausgeschlossen- Nicht in den Filialen einlösbar* Mindestbestellwert 50EUR. Nur online bis zum 14.06. um 23:59 Uhr auf das gesamte Sortiment gültig. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Rabatten oder Gutscheincodes. Partner-Artikel ausgeschlossen. Code im letzten Bestellschritt eingeben. Nur solange der Vorrat reicht. 30% Rabatt nur innerhalb der App anwendbar, bei Nutzung des speziellen App-Codes. Mit dem Download der App gelten die entsprechenden Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen.Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Familienbesitz. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in über 30 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betriebt circa 4.700 Filialen und rund 40 Onlineshops. Zum Unternehmen gehören neben dem DEICHMANN-Format in der Schweiz Dosenbach, Ochsner Shoes und Ochsner Sport, vanHaren in den Niederlanden und Belgien, in den USA Rack Room Shoes sowie die SNIPES-Gruppe mit Filialen und Onlineshops in Europa und in den USA. Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich das Unternehmen auf vielfältige Weise sozial, etwa über die DEICHMANN-Stiftung.Pressekontakt:DEICHMANN SEUnternehmenskommunikationAmra GusalicTel.: +49 (0) 201 / 8676 15966amra_gusalic@deichmann.comOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56381/6292143