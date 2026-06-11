Potsdam (ots) -Eigene Bücher selbst veröffentlichen, ein Nebeneinkommen aufbauen und dabei keinen Verlag brauchen: Für viele klingt das nach einer attraktiven Option. Gleichzeitig verlieren klassische Online-Modelle zunehmend an Glaubwürdigkeit, während Amazon mit Kindle Direct Publishing den Publishing-Markt grundlegend verändert. Warum der Self-Publishing-Trend gerade jetzt an Dynamik gewinnt und welche Rolle moderne KI-Technologien dabei spielen, erfahren Sie hier.Viele angehende Self-Publisher und Menschen mit Interesse an einem Nebenverdienst wünschen sich, ein eigenes Buch zu veröffentlichen und damit Einnahmen zu erzielen. Gerade für Angestellte mit wenig Zeit wirkt die Vorstellung reizvoll, parallel zum Hauptberuf ein skalierbares Einkommen aufzubauen, das langfristig planbar ist. In der Praxis scheitert dieser Plan jedoch oft schon am Einstieg. Denn viele halten die Buchveröffentlichung für kompliziert und verbinden sie mit hohen Anforderungen an Schreibstil, Fachwissen oder Gestaltung. Hinzu kommt Zweifel am wirtschaftlichen Nutzen. Ist der Markt nicht längst voll? Gibt es überhaupt noch Chancen für neue Titel? Wer bereits andere digitale Modelle getestet hat, ohne damit dauerhaft erfolgreich zu sein, blickt auf neue Wege oft mit Skepsis. "Viele Menschen unterschätzen, wie stark sich der Buchmarkt bereits verändert hat. Wer weiterhin davon ausgeht, dass man zwingend Verlagserfahrung oder außergewöhnliche Schreibfähigkeiten benötigt, verliert wertvolle Chancen", erklärt Cedric Mattig, Gründer der NiCe Publishing Consulting GmbH."Heute ist es deutlich einfacher geworden, Bücher selbst zu veröffentlichen, die wirtschaftlich Potenzial haben - vorausgesetzt, man versteht, welche Themen Nachfrage erzeugen, welche digitalen Tools Prozesse vereinfachen und wie Plattformen wie Amazon strategisch genutzt werden können", sagt Cedric Mattig. Als einer der bekanntesten Experten für Amazon Kindle Direct Publishing in Deutschland analysiert er seit Jahren die Entwicklung des Self-Publishing-Marktes und begleitet Self-Publisher bei der Umsetzung eigener Buchprojekte. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Verbindung aus datenbasierter Marktanalyse, Künstlicher Intelligenz und den Möglichkeiten digitaler Vertriebsplattformen wie Amazon. Dabei setzt Cedric Mattig insbesondere auf Systeme, die auch Personen ohne Vorkenntnisse im Schreiben oder Design einen strukturierten Einstieg ermöglichen sollen. Mit der NiCe Publishing Consulting GmbH unterstützt er Kunden dabei, wirtschaftlich relevante Buchnischen zu identifizieren, Inhalte effizient umzusetzen und Bücher selbst zu veröffentlichen - ohne klassische Verlagsstrukturen und ohne hohe Anfangsinvestitionen.Wie Amazon Kindle Direct Publishing den Buchmarkt verändertNoch vor wenigen Jahren war die Veröffentlichung eines eigenen Buches meist mit langen Wartezeiten, hohen Kosten und unsicheren Erfolgschancen verbunden. Autoren mussten Verlage überzeugen, Druckkosten kalkulieren und häufig erhebliche finanzielle Risiken eingehen. Mit Amazon Kindle Direct Publishing hat sich dieses System grundlegend verändert. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, eigenständig E-Books und Taschenbücher zu veröffentlichen und direkt einer globalen Zielgruppe zugänglich zu machen.Parallel dazu wächst Amazon seit Jahren massiv weiter. Der Konzern entwickelte sich von einer klassischen Verkaufsplattform zu einer zentralen Infrastruktur für digitale Geschäftsmodelle. Gerade im Buchbereich profitieren Self-Publisher davon, dass bereits eine enorme, kaufkräftige Kundschaft vorhanden ist, die aktiv nach neuen Inhalten sucht. "Amazon hat den Publishing-Markt demokratisiert. Autoren benötigen heute keinen Verlag mehr, um sichtbar zu werden", erklärt Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH. Hinzu kommt das sogenannte Print-on-Demand-Modell: Bücher werden erst dann gedruckt, wenn tatsächlich eine Bestellung eingeht. Dadurch entfallen hohe Vorabkosten für Lagerung oder Produktion. Besonders für Neueinsteiger reduziert sich das wirtschaftliche Risiko dadurch erheblich.KI reduziert die Einstiegshürden für Self-PublisherParallel zur Entwicklung von Amazon Kindle Direct Publishing verändert vor allem Künstliche Intelligenz die Bedingungen im Self-Publishing. Während früher umfangreiche Kenntnisse im Schreiben, Design oder Layout notwendig waren, übernehmen digitale Tools heute zahlreiche Aufgaben automatisiert oder teilautomatisiert. Programme wie ChatGPT, Canva, Gemini oder Ideogram ermöglichen es mittlerweile, Texte, Buchcover oder Illustrationen effizient zu erstellen. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten - auch für Menschen, die sich bislang nicht als klassische Schreiber verstanden haben. Besonders einfache Buchformate gewinnen dadurch an Bedeutung. Geschenkebücher, Rezeptbücher, Zitatebücher oder Beschäftigungsbücher lassen sich vergleichsweise schnell umsetzen und anschließend über Amazon KDP veröffentlichen.Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus zunehmend weg von der reinen Schreibkompetenz hin zur strategischen Themenwahl. Entscheidend wird nicht mehr ausschließlich, wer besonders kreativ schreibt, sondern wer Nachfrage versteht und relevante Buchnischen identifizieren kann. "Die technologische Entwicklung sorgt dafür, dass sich die Einstiegshürden drastisch reduzieren. Viele Projekte, die früher Wochen oder Monate gedauert hätten, können heute deutlich effizienter umgesetzt werden", erläutert Cedric Mattig.Warum der Self-Publishing-Trend wirtschaftlich immer interessanter wirdEin zentraler Grund für das starke Wachstum des Self-Publishing-Marktes liegt in der wirtschaftlichen Planbarkeit vieler Buchprojekte. Anders als bei zahlreichen anderen digitalen Geschäftsmodellen können Nachfrage und Wettbewerb im Vorfeld vergleichsweise präzise analysiert werden. Self-Publisher erhalten dadurch die Möglichkeit, gezielt Inhalte für Themenbereiche zu entwickeln, die bereits nachweislich Verkäufe generieren. Gerade diese datenbasierte Herangehensweise unterscheidet modernes Self-Publishing zunehmend von klassischen Vorstellungen des Buchmarktes. Statt ausschließlich kreative Werke ohne Marktanalyse zu veröffentlichen, setzen viele Self-Publisher heute auf strategisch ausgewählte Nischen. Dadurch entstehen skalierbare Strukturen, die langfristig wiederkehrende Einnahmen ermöglichen können.Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass veröffentlichte Bücher häufig über Jahre hinweg verfügbar bleiben. Einmal erstellte Inhalte können somit kontinuierlich Verkäufe generieren, ohne dass dauerhaft neue Produktionskosten entstehen. "Im Kern entsteht dadurch eine digitale Vermögensstruktur. Bücher können langfristig Einnahmen erzielen, während der laufende Aufwand vergleichsweise gering bleibt", erklärt Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH.Je nach Nische und Nachfrage bewegen sich mögliche Einnahmen pro Buch teilweise im Bereich mehrerer hundert bis über tausend Euro monatlich. Vor allem für Angestellte oder Personen mit begrenzter Zeitressource wird das Modell deshalb zunehmend interessant.Fazit: Warum Self-Publishing den Buchmarkt grundlegend verändertSelf-Publishing entwickelt sich zunehmend von einer Nischenlösung zu einem festen Bestandteil des modernen Publishing-Marktes. Plattformen wie Amazon Kindle Direct Publishing, KI-gestützte Produktionsprozesse und datenbasierte Marktanalysen schaffen neue Möglichkeiten für Self-Publisher, Inhalte effizient zu veröffentlichen und wirtschaftlich zu skalieren - unabhängig von klassischen Verlagsstrukturen.Für Cedric Mattig zeigt diese Entwicklung vor allem eines: "Der Buchmarkt wird deutlich zugänglicher, technologiegetriebener und unternehmerischer. Wer die richtigen Werkzeuge kennt und weiß, wie man den Markt liest, kann Self-Publishing zu einer verlässlichen Einkommensquelle machen - unabhängig davon, ob man vorher jemals ein Buch geschrieben hat."Sie möchten Bücher selbst veröffentlichen und die Möglichkeiten von Amazon Kindle Direct Publishing strategisch nutzen, wissen aber noch nicht, welche Nischen Potenzial haben und wie der Einstieg planbar gelingt? Dann melden Sie sich jetzt bei Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH (https://go.nice-publishing.de) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch!Pressekontakt:NiCe Publishing Consulting GmbHE-Mail: info@nice-publishing.deWeb: https://go.nice-publishing.deOriginal-Content von: NiCe Publishing Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172941/6292137