Hamburg (ots) -Mit dem exklusiven Brand-Event "Secret Garden" hat LASCANA (www.lascana.de) am Mittwochabend in den Briese Studios in Hamburg eine neue, überraschende Marken- und Modeinszenierung präsentiert. Rund 150 ausgewählte Gäste erlebten ein anspruchsvolles Fashion-Event in einem künstlerisch gestalteten Setting mit floralen Installationen und musikalischer Begleitung.Bereits am Nachmittag begrüßte LASCANA ausgewählte Creators und Influencer, darunter Dagi Bee, Jo Wünsche, Louisa sowie Mirell Masciullo, Kim Schiele und Stella Stegmann, zu ersten Eindrücken der Inszenierung und zu kuratierten Content-Momenten.Am Abend trafen auf dem Purple Carpet Presse, prominente Gäste und weitere Creators aus Hamburg und ganz Deutschland zusammen. Zu den Gästen zählten unter anderem Amira Aly, aktuelles Kampagnengesicht von LASCANA, Shania und Davina Geiss, Gina Drewalowski, Leyla Heiter, Gustav Schäfer (Tokio Hotel) mit Familie, Twenty4tim, Sharon Battiste, Jana Azizi sowie Olivia Jones, die ein Glitzeroutfit in der Markenfarbe Lila wählte.Im Mittelpunkt des Abends stand die Fashion-Show mit einer Auswahl aktueller Lingerie- und Swimwear-Styles. Präsentiert wurden feminine Spitzen-Looks, moderne Essentials, passformstarke Big-Cup-Styles sowie Swimwear in klaren Designs, Prints und farblichen Akzenten. Einen besonderen Inszenierungsmoment setzten Davina und Shania Geiss, die ihr Laufsteg-Debüt auf eigens gestalteten Blumen-Schaukeln feierten und damit die Verbindung aus Mode, Raum und künstlerischer Inszenierung unterstrichen.Musikalisch begleitet wurde die Show von der 23-jährigen Singer-Songwriterin Isabel van Gelder aus Amsterdam."Ich freue mich sehr, LASCANA bei diesem Brand-Event in unserer Heimatstadt Hamburg neu und überraschend inszenieren zu dürfen", sagt Sarah Rissen, Head of Multichannel-Marketing bei LASCANA. "Wir sind zudem sehr stolz darauf, prominente Gesichter für unseren Catwalk - und damit für unsere Marke - gewonnen zu haben."Unterstützt wurde der LASCANA Secret Garden von ausgewählten Kooperationspartnern: u.a. begleiteten Fleurop und Martini das Event mit kuratierten Highlights. Als Hotelpartner waren The George Hotel und Hood House eingebunden, während Audi einen Shuttle-Service für die Gäste stellte.Die Landingpage zum LASCANA Secret Garden mit Eindrücken und Styles vom Event ist ab sofort online: lascana.de/inspiration/fashion-show/Pressekontakt:Sarah PorrmannLASCANA PR/ LASCANA - A brand of Otto GmbH & Co. KGaAE-Mail: presse@lascana.deTelefon: +49 40 6461 7901Web: www.lascana.deOriginal-Content von: LASCANA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77092/6292146