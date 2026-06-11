© Foto: Hannes P Albert/dpaBitcoin hat die schwächste Woche seit dem FTX-Crash hinter sich - und nähert sich einer historisch kritischen Kursmarke. Ausgerechnet ein Milliarden-Börsengang könnte jetzt für Entspannung sorgen.Während der größte IPO der Börsengeschichte in dieser Woche die Schlagzeilen dominiert, geraten Bitcoin und Co. unter Druck. Zwar konnte sich der Bitcoin-Preis am Donnerstagmorgen rund 2,5 Prozent erholen gegenüber dem Vortag, doch auch Wochensicht steht immer noch ein Minus zu Buche. Der geplante Nasdaq-Debüt von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX mit einer anvisierten Bewertung von 1,75 Billionen Dollar zieht Risikokapital aus dem Kryptosektor - und das zu einem denkbar ungünstigen …
Enthaltene Werte: BTC~USD,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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