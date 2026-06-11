SLB (NYSE: SLB) veranstaltet am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, in New York einen Investorentag, bei dem die Unternehmensleitung ihre Vision für das Digitalgeschäft von SLB vorstellen wird, da digitale Technologien und KI die Energiebranche weiterhin grundlegend verändern. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen die integrierte digitale Strategie und das Portfolio von SLB, skalierbare Wachstumschancen auf Basis von KI sowie das Finanzprofil und der Ausblick des Unternehmens.

Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB, wird um 9:00 Uhr US-Ostküstenzeit (ET) einen Vortrag halten und dabei die digitale Strategie sowie den Geschäftsausblick von SLB erörtern. Stephane Biguet, Chief Financial Officer von SLB, wird um ca. 11:00 Uhr ET einen Vortrag halten und dabei auf das Finanzprofil des Digitalgeschäfts von SLB, die Marktchancen sowie die digitalen Ziele von SLB für das Jahr 2030 eingehen.

Herr Le Peuch und Herr Biguet werden von Führungskräften der Division begleitet, die weitere Einblicke in die Wettbewerbsvorteile des Digitalgeschäfts geben werden, die durch die geschäftskritische Plattform des Unternehmens gestützt werden und die Transformation für die Kunden vorantreiben.

Ein Live-Webcast der Rede von Herrn Biguet, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde, beginnt um ca. 11:00 Uhr ET. Der Live-Webcast ist unter investorcenter.slb.com/news-events/slb-digital-investor-day abrufbar. Eine Aufzeichnung sowie die Präsentationen und Mitschriften der gesamten Veranstaltung werden im Laufe des Tages auf derselben Website verfügbar sein.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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