Ubigi, die eSIM-Marke des globalen Mobilfunkbetreibers Transatel (Tochtergesellschaft der NTT-Gruppe), hat den französischen Rennfahrer Esteban Ocon zum Markenbotschafter ihres Travel-eSIM-Angebots ernannt. Diese Partnerschaft unterstreicht die internationalen Ambitionen der Marke und ihr Versprechen, Privatpersonen und Unternehmen leistungsstarke und zugleich erschwingliche 4G/5G-Konnektivität in über 200 Reisezielen weltweit zu bieten.

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Ubigi-Esteban OCON

Der 2017 gegründete Pionier der globalen eSIM-Konnektivität hat in den vergangenen Jahren mit mehr als 3 Millionen Kunden ein starkes Wachstum verzeichnet und zählt heute zu den international beliebtesten eSIM-Angeboten.

Esteban Ocon und Ubigi eine Partnerschaft, die perfekt passt

Die Wahl von Esteban Ocon ist Teil einer Markenstrategie, die darauf abzielt, Ubigi mit den Themen internationale Mobilität, Leistung und technologische Innovation zu verbinden. Als Rennfahrer, der im Rhythmus der Grand Prix um die Welt reist, repräsentiert Esteban Ocon eine digital vernetzte Generation, die überall und jederzeit zuverlässig online bleiben möchte.

"Unser Ziel bei Ubigi ist es, mobiles Internet für alle Reisenden zu vereinfachen. In einer Welt, in der die mobile Nutzung stetig zunimmt, wollen wir ein reibungsloses, zuverlässiges und erschwingliches Nutzungserlebnis bieten. Die Wahl von Esteban Ocon fügt sich nahtlos in diese Vision ein: Über seine internationale Bekanntheit hinaus verkörpert er einen extrem mobilen Lebensstil, hohe Leistungsansprüche und die Fähigkeit, sich in internationalen Umfeldern zu bewegen", erklärt Marie-Julie Le Guen, Brand Director von Ubigi bei Transatel.

Auch für den Rennfahrer basiert die Zusammenarbeit auf konkreten persönlichen Erfahrungen mit dem Dienst.

"Ich habe Ubigi auf meinen Reisen zu den Grand Prix entdeckt und war sofort von der Einfachheit des Konzepts und der Qualität des Dienstes begeistert. In jedem Land verbunden zu bleiben, ohne mir Gedanken über Roaming-Gebühren machen zu müssen, ist im Alltag ein echter Vorteil. Ich freue mich sehr, heute eine Lösung zu repräsentieren, die meinen Bedürfnissen wirklich entspricht", erklärt Esteban Ocon.

Motorsport als Treiber internationaler Sichtbarkeit

Die Partnerschaft mit Esteban Ocon ist Teil einer Strategie, die eng mit der Welt des Motorsports verbunden ist. Jeder Grand Prix erreicht ein weltweites Publikum und zieht Zuschauer an, die besonders sensibel für Themen wie Innovation, Technologie und Leistung sind ganz im Einklang mit der Positionierung von Ubigi.

Über die Konnektivität für Reisende hinaus ist Ubigi auch ein anerkannter Akteur im Bereich der Fahrzeugkonnektivität. Diese enge Verbindung zur Automobilwelt, die tief in der DNA von Ubigi verankert ist, unterstreicht die Authentizität dieser Partnerschaft.

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