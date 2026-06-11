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EUROPAS GRÖSSTE E-MOBILITÄTS-RALLYE ZEIGT DIE VIELSEITIGKEIT DES FLAGGSCHIFFS VON VINFAST



11.06.2026 / 09:05 CET/CEST

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Der flexible, auf Familien und Unternehmen ausgerichtete VinFast VF 8 überzeugte beim E-Cannonball rund um Berlin.

Die 9. Ausgabe der E-Rallye fand in Kooperation mit der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft statt, einschließlich einer Etappe auf dem Tempelhofer Flugfeld, die den Teilnehmern Zugang zur Formel-E-Strecke und zu den Fan-Bereichen ermöglichte.

Das VinFast-Team von Autohaus Schachtschneider sicherte sich bei der renommierten E-Mobilitäts-Rallye ein beachtliches Ergebnis. PARIS, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am Rande des ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaftslaufs in Berlin absolvierte der vietnamesische Elektroautohersteller VinFast mit seinem vollelektrischen Spitzenmodell VF 8 die Strecke des "E-Cannonball 2026". Die Rallye umfasste eine Etappe auf dem Flugplatz Berlin-Tempelhof, wo die Teilnehmer Zugang zur Formel-E-Strecke und zu den Fanbereichen hatten. Ein Team des autorisierten VinFast-Händlers Autohaus Schachtschneider aus Potsdam nahm am E-Cannonball teil, welcher von den Veranstaltern als die größte E-Mobilitäts-Rallye ihrer Art in Europa bezeichnet wird. Die Strecke umfasste Stadtfahrten, Landstraßen und Sonderprüfungen im Rahmen des Formel-E-Wochenendes in Berlin. "Der VF 8 hat sich auf der abwechslungsreichen Strecke bestens bewährt und vereinte eine beruhigende Reichweite, einfache, intuitive Bedienung und Navigation in den Berliner Straßen mit beeindruckendem Komfort, Platzangebot und Leistung auf schnelleren Straßen", sagte Fabian Beck, Marketingleiter beim Autohaus Schachtschneider. "Auch das große öffentliche Interesse an dem Fahrzeug während der gesamten Veranstaltung hat uns sehr gefreut." Der 2017 ins Leben gerufene E-Cannonball hat sich zu einer bedeutenden Plattform für Elektromobilität entwickelt, die die Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen im Alltag mit der Faszination des internationalen Motorsports verbindet. Der von Pininfarina entworfene VF 8 ist in den Ausstattungsvarianten Eco und Plus erhältlich. Beide Varianten sind durch eine branchenführende zehnjährige Komplettgarantie (200.000 km) abgedeckt. Auch für die Batterie gilt eine zehnjährige Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Diese Garantie unterstreicht das Engagement von VinFast, die E-Auto-Revolution zum Wohle der Kunden und der Umwelt voranzutreiben, und zeugt von seinem Vertrauen in den VF 8. Beide Versionen sind Allradmodelle, ausgestattet mit leistungsstarken Doppel-Elektromotoren, einer 87,7-kWh-Batterie und einer umfangreicheren Serienausstattung als teurere Alternativen in diesem Segment. Der 260-kW-Eco-Motor verfügt über ein Drehmoment von 500 Nm, beschleunigt in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bietet eine kombinierte Reichweite von bis zu 471 Kilometern nach WLTP. Die zusätzliche Leistung des 300-kW-Plus-Modells mit 620 Nm Drehmoment verkürzt die Beschleunigungszeit auf unter 5,5 Sekunden und ermöglicht eine kombinierte Reichweite von bis zu 457 Kilometern nach WLTP. Beide Modelle haben eine auf 200 km/h begrenzte Höchstgeschwindigkeit. "Der E-Cannonball bot eine hervorragende Gelegenheit, die Praxistauglichkeit des VF 8 unter vielfältigen realen Bedingungen unter Beweis zu stellen", so Beck. "Das Fahrzeug überzeugte das ganze Wochenende über durch Komfort, Konnektivität und Effizienz." Hintergrund: VinFast Europe VinFast hat in Europa den VF 6 (B-Segment), den VF 8 (D-Segment) sowie vollelektrische Busse vorgestellt und damit sein Engagement für die Beschleunigung der ökologischen Wende weiter bekräftigt. VinFast baut sein Einzel- und Großhandelsnetzwerk durch strategische Partnerschaften mit Händlern und Distributoren rasch aus, um die betriebliche Effizienz zu optimieren, die Markenpräsenz zu stärken und schnell auf die wachsende Kundennachfrage zu reagieren. Um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten und den Nutzen für die Kunden zu maximieren, ist VinFast Partnerschaften mit führenden Anbietern von After-Sales-Dienstleistungen wie Norauto und Plugsurfing eingegangen und nutzt dabei umfangreiche Netzwerke von Servicezentren und spezialisierten technischen Einrichtungen in ganz Europa. VinFast ist weiterhin bestrebt, seine Vertriebs-, Händler- und Kundendienstnetzwerke in Schlüsselmärkten auszubauen und gleichzeitig sein Ökosystem für intelligente Elektromobilität kontinuierlich zu diversifizieren. Diese Bemühungen bekräftigen das langfristige Engagement von VinFast für die europäischen Verbraucher und unterstützen ein nachhaltiges Wachstum für die Zukunft. Über VinFast Auto Ltd. VinFast (NASDAQ: VFS) - eine Tochtergesellschaft der Vingroup JSC - ist Vietnams führendes Automobilunternehmen, das sich der Mission verschrieben hat, eine grüne Zukunft für alle zu schaffen. VinFast bietet in Vietnam Elektroautos, E-Scooter, E-Bikes und E-Busse an und exportiert in wichtige Märkte in Asien, Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Erfahren Sie mehr unter: https://vinfastauto.eu/ View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/europas-grosste-e-mobilitats-rallye-zeigt-die-vielseitigkeit-des-flaggschiffs-von-vinfast-302797043.html



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