Berlin (ots) -Die limitierte Neuauflage der gefeierten Kollagen Plus Linie bringt sommerliche Frische ins tägliche Hydrations-Ritual - ab sofort im Onlineshop erhältlichGlow25 bringt mit Kollagen Plus Typ Lemon seine zweite Water Special Edition auf den Markt. Die Berliner Pro-Aging-Brand ist Nr. 1 nach Umsatz in der Kategorie Haut, Haare & Nägel* und erweitert damit ihr Portfolio, das sich bereits bei über 2,5 Millionen Kundinnen in Europa bewährt hat.Nach dem starken Zuspruch für die Kollagen Plus Typ Strawberry Edition im vergangenen Jahr hat Glow25 auf den Wunsch seiner Community nach einem weiteren Geschmack in dieser Kategorie reagiert. Mit Typ Lemon setzt Glow25 die Water Special Edition-Reihe mit einer frischen, belebenden Variante fort.Dabei trifft das neue Produkt auf einen echten Alltagsbedarf: Ausreichend Wasser zu trinken fällt vielen Menschen im Alltag schwer, obwohl Hydration eine der einfachsten Formen der täglichen Selbstfürsorge ist. Kollagen Plus Typ Lemon soll genau das zur Gewohnheit machen. "Wir glauben, dass ein Ritual dann wirklich funktioniert, wenn es Freude macht. Kollagen Plus Typ Lemon ist genau das - ein Produkt, das Wassertrinken in einen echten Genussmoment verwandelt", so Pauline Hahn, Pressesprecherin von Glow25.Das Kollagenpulver basiert auf der Kollagen Plus Formel. Kollagenhydrolysat, enzymatisch gespalten und schonend agglomeriert für eine ausgezeichnete Löslichkeit, ergänzt durch Vitamin C, Zink und Biotin, mit natürlichem Zitronenaroma. Das Pulver löst sich vollständig in Wasser auf und verwandelt das Glas in ein strahlendes Zitronen-Gelb.Kollagen Plus Typ Lemon ist als limitierte Edition ab sofort im Glow25 Onlineshop unter glow25.de erhältlich - solange der Vorrat reicht.*Glow25 erzielte das höchste Umsatzvolumen in der Kategorie "Haut, Haare & Nägel" (Nahrungsergänzungsmittel) in Deutschland im 12-Monats-Zeitraum bis zum 26.04.2026, laut NIQ Handelspanel-Daten.Pressekontakt:Pauline Hahnpauline.hahn@glow25.depr@glow25.deOriginal-Content von: Glow25 /Primal State Performance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176324/6292169