Fürth (ots) -
Schmeckt gut, ist gut, kostet wenig - so könnte man die Angebote von NORMA zusammenfassen, die ab sofort und dauerhaft in allen Filialen zu finden sind. Denn der Lebensmittel-Discounter senkt die Preise auf eine Vielzahl an Produkten aus dem Fleisch- und Wurstwarensortiment um bis zu 16 Prozent. Mit dabei sind unter anderem Schinkenwürfel, Schnitzel, Salami, Leberwurst, Teewurst, Bockwurst und Bacon. Das Highlight der aktuellsten Preissenkung sind die Schinkenwürstchen von GUT BARTENHOF. In der 380-Gramm-Packung kosten sie jetzt nur noch 1,99 Euro - statt zuvor 2,29 Euro.
Mit der aktuellen Preissenkung können Kundinnen und Kunden des Discounters nun noch günstiger genießen - ob beim Frühstück mit Salami, beim Mittagessen mit dem knackigen Würstchen oder beim Abendessen mit einem saftigen Schnitzel. Damit zeigt der Lebensmittel-Händler erneut, dass auf den Discounter aus Franken Verlass ist. Jeder Einkaufsvorteil wird direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben und trägt so zur spürbaren Entlastung im Alltag bei.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
GUT BARTENHOF Schinken gewürfelt 150 g / 250 g
Bislang: 2,39 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
GUT BARTENHOF Schinkenwürstchen natur 380 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
GUT BARTENHOF Schnitzel paniert 300 g
Bislang: 3,19 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
GUT BARTENHOF Rinder-/Geflügelsalami 100 g / 130 g
Bislang: 2,19 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
GUT BARTENHOF Edelsalami 150 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
GUT BARTENHOF Salami mit Edelschimmel 100 g
Bislang: 1,59 EUR
Jetzt: 1,49 EUR
HANDL TYROL Schinken / Bacon 90 g / 100 g / 130 g
Bislang: 2,79 EUR
Jetzt: 2,69 EUR
MY SMILE Bauernsalami geräuchert 150 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
STOCKMEYER Leberwurst / Teewurst 125 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
KÖNECKE Bockwurst 380 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6292166
Schmeckt gut, ist gut, kostet wenig - so könnte man die Angebote von NORMA zusammenfassen, die ab sofort und dauerhaft in allen Filialen zu finden sind. Denn der Lebensmittel-Discounter senkt die Preise auf eine Vielzahl an Produkten aus dem Fleisch- und Wurstwarensortiment um bis zu 16 Prozent. Mit dabei sind unter anderem Schinkenwürfel, Schnitzel, Salami, Leberwurst, Teewurst, Bockwurst und Bacon. Das Highlight der aktuellsten Preissenkung sind die Schinkenwürstchen von GUT BARTENHOF. In der 380-Gramm-Packung kosten sie jetzt nur noch 1,99 Euro - statt zuvor 2,29 Euro.
Mit der aktuellen Preissenkung können Kundinnen und Kunden des Discounters nun noch günstiger genießen - ob beim Frühstück mit Salami, beim Mittagessen mit dem knackigen Würstchen oder beim Abendessen mit einem saftigen Schnitzel. Damit zeigt der Lebensmittel-Händler erneut, dass auf den Discounter aus Franken Verlass ist. Jeder Einkaufsvorteil wird direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben und trägt so zur spürbaren Entlastung im Alltag bei.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
GUT BARTENHOF Schinken gewürfelt 150 g / 250 g
Bislang: 2,39 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
GUT BARTENHOF Schinkenwürstchen natur 380 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
GUT BARTENHOF Schnitzel paniert 300 g
Bislang: 3,19 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
GUT BARTENHOF Rinder-/Geflügelsalami 100 g / 130 g
Bislang: 2,19 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
GUT BARTENHOF Edelsalami 150 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
GUT BARTENHOF Salami mit Edelschimmel 100 g
Bislang: 1,59 EUR
Jetzt: 1,49 EUR
HANDL TYROL Schinken / Bacon 90 g / 100 g / 130 g
Bislang: 2,79 EUR
Jetzt: 2,69 EUR
MY SMILE Bauernsalami geräuchert 150 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
STOCKMEYER Leberwurst / Teewurst 125 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
KÖNECKE Bockwurst 380 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
Über NORMA:
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NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
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D-90766 Fürth
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