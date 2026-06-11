Fürth (ots) -Schmeckt gut, ist gut, kostet wenig - so könnte man die Angebote von NORMA zusammenfassen, die ab sofort und dauerhaft in allen Filialen zu finden sind. Denn der Lebensmittel-Discounter senkt die Preise auf eine Vielzahl an Produkten aus dem Fleisch- und Wurstwarensortiment um bis zu 16 Prozent. Mit dabei sind unter anderem Schinkenwürfel, Schnitzel, Salami, Leberwurst, Teewurst, Bockwurst und Bacon. Das Highlight der aktuellsten Preissenkung sind die Schinkenwürstchen von GUT BARTENHOF. In der 380-Gramm-Packung kosten sie jetzt nur noch 1,99 Euro - statt zuvor 2,29 Euro.Mit der aktuellen Preissenkung können Kundinnen und Kunden des Discounters nun noch günstiger genießen - ob beim Frühstück mit Salami, beim Mittagessen mit dem knackigen Würstchen oder beim Abendessen mit einem saftigen Schnitzel. Damit zeigt der Lebensmittel-Händler erneut, dass auf den Discounter aus Franken Verlass ist. Jeder Einkaufsvorteil wird direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben und trägt so zur spürbaren Entlastung im Alltag bei.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GUT BARTENHOF Schinken gewürfelt 150 g / 250 gBislang: 2,39 EURJetzt: 2,29 EURGUT BARTENHOF Schinkenwürstchen natur 380 gBislang: 2,29 EURJetzt: 1,99 EURGUT BARTENHOF Schnitzel paniert 300 gBislang: 3,19 EURJetzt: 2,99 EURGUT BARTENHOF Rinder-/Geflügelsalami 100 g / 130 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,99 EURGUT BARTENHOF Edelsalami 150 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURGUT BARTENHOF Salami mit Edelschimmel 100 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURHANDL TYROL Schinken / Bacon 90 g / 100 g / 130 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,69 EURMY SMILE Bauernsalami geräuchert 150 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURSTOCKMEYER Leberwurst / Teewurst 125 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURKÖNECKE Bockwurst 380 gBislang: 2,29 EURJetzt: 1,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6292166