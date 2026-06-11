Die Unterstützungskasse ist ein starkes Instrument für Gutverdienende, GGF und Vorstände. Mit der neuen Option zur ratierlichen Kapitalauszahlung erweitert die Württembergische die Optionen in der Auszahlungsphase und verbindet eine Möglichkeit zur steueroptimierten Gestaltung der Auszahlung mit mehr Flexibilität. Die Anforderungen an die betriebliche Altersversorgung verändern sich. Beschäftigte wünschen sich mehr Flexibilität, Arbeitgeber suchen attraktive Versorgungslösungen und Maklerinnen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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