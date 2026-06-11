Nachdem wir gestern ganz bewusst die Füße stillgehalten und keine Neueinstiege empfohlen haben, passen wir unsere Strategie heute noch einmal präzise an das volatile Marktumfeld an. Ein vorzeitiger Einstieg in den stark angeschlagenen Tech-Sektor erscheint uns zum aktuellen Zeitpunkt schlichtweg zu spekulativ. Das verbleibende Abwärtsrisiko bei den hochbewerteten KI-Lieblingen ist schlicht zu unberechenbar, um dort jetzt schon ins fallende Messer zu greifen. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass wir keine Chancen sehen.



Im Gegenteil: Wenn der Nasdaq 100 und die Tech-Giganten unter Druck geraten, schaltet das smarte Geld der Institutionellen oft blitzschnell um. Unser Fokus liegt heute auf echten Sondersituationen außerhalb der Tech-Welt. Wir haben die großen Indizes wie den Dow Jones akribisch nach Substanzwerten durchforstet, die seit dem heftigen, von BROADCOM ausgelösten Ausverkauf vom vergangenen Freitag eine beeindruckende relative Stärke zum Gesamtmarkt zeigen. Während Tech blutete, fungierten diese krisenresistenten Qualitätsunternehmen als sichere Häfen. Drei dieser defensiven Felsen in der Brandung stellen wir Ihnen heute in der Termin-Börse daily ( KLICK HIER ) vor.





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