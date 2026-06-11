Bilbao, Spanien (ots) -S-5!, (http://www.s-5.com/) der weltweit führende Anbieter von Solarbefestigungslösungen für Metall- und einlagige Foliendächer, wird gemeinsam mit seinem wichtigsten europäischen Partner, der RoofTech GmbH (https://www.rooftech.de/en/), auf der Smarter E Europe vom 23. bis 25. Juni in München ausstellen. Besucher sind eingeladen, das S-5!-Team am Stand A5.516/A5.520 zu treffen und Produktdemonstrationen, technische Fachgespräche sowie praxisnahe Schulungen zu erleben.S-5! präsentiert zwei Lösungen, die speziell entwickelt wurden, um Solaranlagen auf Carports und einlagigen Foliendächern einfacher und effizienter zu installieren:Die neue S-5-CP Klemme für Solar-Carports und Überdachungen wurde für Konstruktionen mit C- und Z-Pfetten entwickelt. Die durchdringungsfreie Klemme macht Bohrungen überflüssig, reduziert dadurch das Korrosionsrisiko, beschleunigt die Installation und unterstützt die langfristige Leistungsfähigkeit der Tragwerkskonstruktion."Solar-Carports gehören zu den am schnellsten wachsenden Segmenten der Befestigungstechnologie", erklärt Juan Carlos Fuentes, Director of International Business bei S-5!. "Mit der S-5-CP Klemme können Ingenieure und Installateure robustere, einfachere und wirtschaftlichere Solar-Carport-Systeme auf Basis der bewährten S-5! Technologie realisieren."Darüber hinaus wird S-5! seine Facet Mount-Lösung für einlagige Foliendächer vorstellen, darunter TPO-, EPDM- und PVC-Dachsysteme. Facet Mount wird aus hochdruckgegossenem Aluminium gefertigt und bietet 16 Befestigungspunkte für maximale Planungsflexibilität und eine verbesserte Lastverteilung, während gleichzeitig die Integrität der Dachabdichtung erhalten bleibt.Das Team aus Ingenieuren und technischen Spezialisten von S-5! steht vor Ort zur Verfügung, um projektspezifische Anwendungen und Systemauslegungen zu besprechen. Besucher sind außerdem eingeladen, am 23. und 24. Juni jeweils ab 16:00 Uhr an der Happy Hour von S-5! am Stand A5.516/A5.520 teilzunehmen. Neben Live-Produktdemonstrationen und praktischen Schulungen erwarten die Gäste Bier, Brezeln und freundschaftliche Tischfußball-Duelle. Um vorab einen Termin zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail an europe@S-5.com oder an info@rooftech.de.Über S-5!Aufbauend auf dieser langjährigen Erfahrung hat S-5! sein Know-how nun auch auf erstklassige Lösungen für einlagige Foliendächer ausgeweitet. Mit Installationen auf mehr als drei Millionen Metalldächern weltweit steht S-5! für bewährte Stabilität, Langlebigkeit und Leistung. Die Befestigungslösungen sind für die gesamte Lebensdauer des Daches ausgelegt und werden durch eine branchenführende Herstellergarantie abgesichert, die ihresgleichen sucht. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.s-5.com/.Pressekontakt:Denisse RangelS-5! International Marketing ManagerDRangel@s-5.com+1 719-289-7034 (WhatsApp)Original-Content von: S-5!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182720/6292194