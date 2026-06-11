Hamburg (ots) -MOVA wurde von Frost & Sullivan nach Absatzvolumen bei Mährobotern mit KI-Dual-Vision für den Zeitraum von April 2025 bis März 2026 weltweit als Nr. 1 ausgezeichnet. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen in der sich schnell entwickelnden Kategorie der smarten Outdoor-Produkte. Die Auszeichnung unterstreicht die Führungsposition von MOVA im aufstrebenden Segment der robotergestützten Rasenpflege und zeigt die wachsende weltweite Akzeptanz der KI-Dual-Vision-Technologie als wichtigen Technologieansatz für die Rasenpflege im privaten Bereich.In privaten Gärten hängt die Mähleistung nicht nur von Abdeckung und Effizienz ab, sondern auch davon, wie gut ein Mähroboter auf komplexe Umgebungsbedingungen reagieren kann, wie z. B. freilaufende Haustiere, spielende Kinder, verstreute Gartenutesilien sowie instabile Signalbedingungen unter Bäumen, an Dachkanten oder in schmalen Durchgängen.Vor diesem Hintergrund gewinnen kamerabasierte Intelligenz und kabellose automatische KI-Kartierung bei der Gestaltung der nächsten Generation robotergestützter Rasenpflege zunehmend an Bedeutung. MOVAs Führungsposition in dieser Kategorie wird unter anderem von der ViAX-Serie getragen.Mit der MOVA ViAX-Serie wird intelligente Rasenpflege ohne Begrenzungskabel für Hausbesitzer erschwinglich und einfach zugänglich.ViAX 500 Upgrade: bewältigt jetzt Rasenflächen bis zu 600 m²Die MOVA ViAX-Serie ist in drei Modellen erhältlich - 250, 300 und 500 - die auf unterschiedliche Gartengrößen zugeschnitten sind. Per Software-Update wurde die Mapping-Fläche des ViAX 500 nun auf 600 m² erhöht. Damit eignet sich die besonders erschwingliche Einsteiger-Serie jetzt für Rasenflächen von bis zu 600 Quadratmetern.Ausgestattet mit dem UltraEyes KI-Vision-System bietet die ViAX-Serie automatische Kartierung, intelligente Navigation, kabellose Einrichtung von Rasengrenzen sowie zuverlässige Hindernisvermeidung - bei minimalem Einrichtungsaufwand für den Nutzer. Dank des UltraEyes 1.0 KI-Dual-Vision-Systems ermöglichen der MOVA ViAX 250 und der ViAX 300 intelligente Rasenpflege ohne Begrenzungskabel für Gärten im Alltag. Mithilfe KI-gestützter 3D-Sensorik mit zwei Kameras erkennt die ViAX-Serie automatisch Rasengrenzen und kartiert die Rasenfläche - ganz ohne Begrenzungskabel oder manuelle Einrichtung. Einfach einschalten, und der Mäher übernimmt den Rest. Kern dieser Funktion ist UltraEyes 1.0: Das System kombiniert zwei Ultra-HDR-KI-Kameras mit fortschrittlichen visuellen Algorithmen und ermöglicht so eine präzise Erfassung der Gartenumgebung.Der ViAX 500 ist mit UltraEyes 2.0 ausgestattet und kombiniert Dual Vision mit 360°-LiDAR. Das sorgt für noch höhere Präzision und zuverlässige Leistung - auch bei Nacht. Mit einer Erfassungsreichweite von bis zu 50 Metern und einem Sichtfeld von 120° × 70° unterscheidet das System präzise zwischen Rasen- und Nicht-Rasenflächen, erkennt Objekte im gesamten Garten und ermöglicht millimetergenaue Wahrnehmung und Positionierung für eine sichere Navigation in alle Richtungen. Gleichzeitig ermöglicht die KI-gestützte Vision-Technologie dem Mäher, mehr als 300 typische Hindernisse im Garten zu erkennen und zu umfahren - darunter Haustiere, Spielzeug, Rasensprenger und sogar kleine Tiere wie Igel. So trägt das System dazu bei, Kinder und Haustiere während des Betriebs zu schützen. Für Haushalte mit Haustieren erweitert MOVA diese Funktion um einen speziellen Animal Friendly Mode. Durch die Kombination von KI-gestützter Tiererkennung und intelligenten Sicherheitsfunktionen trägt der Modus dazu bei, Tiere möglichst wenig zu stören und potenzielle Risiken während des Betriebs zu minimieren. Dazu gehören der Low-Speed Safety Mode (Sicherheitsmodus mit niedriger Geschwindigkeit), individuell anpassbare "Animal Activity"-Zonen sowie ein "Do Not Disturb"-Modus (Nicht-stören-Modus), der Tieren mehr Zeit, Raum und Ruhephasen gibt, wenn sie sich im selben Rasenbereich wie der Mäher aufhalten.Die ViAX-Serie ist so konstruiert, dass sie auch in signalschwachen Bereichen des Gartens eine konstante Leistung liefert. Ob unter Bäumen, in der Nähe von Dachüberhängen oder in engen Durchgängen sorgt UltraEyes für zuverlässige Positionierung und präzise Mähleistung - selbst in Bereichen ohne Satellitensignal. Für Hausbesitzer bedeutet dies weniger Unterbrechungen und eine zuverlässigere Flächenabdeckung bei der alltäglichen Rasenpflege.TrueGuard ermöglicht Echtzeit-Videoüberwachung des Gartens, Patrouilleneinstellungen auch außerhalb der Mähzeiten sowie Benachrichtigungen, wenn menschliche Aktivität erkannt wird. Mit von TÜV Rheinland zertifizierten Datenschutzvorkehrungen schützt das System die Privatsphäre der Nutzer und macht den Mäher zugleich zu einem intelligenten Baustein für mehr Sicherheit rund um Haus und Garten.Bis März 2026 erreichten die weltweiten Auslieferungen der Mähroboter von MOVA 300.000 Einheiten und unterstreichen damit das rasante Wachstum der Marke im Bereich smarter Outdoor-Innovationen. Im selben Monat hielt MOVA Schätzungen zufolge einen Marktanteil von 25 % in wichtigen europäischen Märkten für Mähroboter und belegte damit Platz 1. Die ViAX-Serie von MOVA führte außerdem in mehreren europäischen Märkten die Amazon-Bestseller-Rankings an, darunter Deutschland, Italien, Belgien, die Niederlande und Spanien.MOVA nimmt vom 22. bis 24. Juni 2026 an der spoga+gafa 2026 teil, der weltweit führenden Garten- und Lifestyle-Messe (Halle 6.1 | Stand E041). Besuchen Sie den MOVA-Stand und erleben Sie das gesamte Spektrum smarter Outdoor-Innovationen - darunter marktführende Mähroboter und moderne Poolreiniger. Entdecken Sie, wie MOVA modernste KI mit hochwertiger Gartenpflege verbindet.Produkt-Links:ViAX 250/500 auf der MOVA-Website: https://de.mova.tech/products/viax-250-maehroboterViAX 250/500 bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0G5B2W2MDPressekontakt:RUESS GROUPinfo@ruess-group.comOriginal-Content von: MOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182374/6292192