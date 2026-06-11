Der chinesische Aktienmarkt steht weiterhin unter Druck. Der Hang Seng verliert am Donnerstag rund ein Prozent und fällt damit auf ein neues Jahrestief. Besonders übel erwischt es die Papiere von Alibaba. Sie knicken aufgrund von wachsenden Bedenken hinsichtlich des KI-Segments im heimischen Handel um fünf Prozent ein.Zwar hatte Peking erst am Dienstag angekündigt, umgerechnet 295 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur investieren zu wollen. Doch genau dieser massive Ausbau bereitet nun Sorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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