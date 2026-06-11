Bitcoin hat sich zuletzt etwas erholt und notiert aktuell bei rund 62.150 Dollar. Doch die Gefahr weiterer Rücksetzer ist nicht gebannt. Das Analysehaus CryptoQuant sieht den möglichen Tiefpunkt des aktuellen Bärenmarktes bei 53.600 Dollar.•CryptoQuant sieht bei 53.600 Dollar eine mögliche Bodenbildung für Bitcoin.•Hauptgrund für das Risiko weiterer Rücksetzer ist die deutlich schwächere Nachfrage.•Für eine echte Trendwende fehlen bislang Käuferdruck und eine finale Kapitulation im Markt.Die Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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