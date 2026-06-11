Die Uhr tickt: Nachdem US-Senatorin Elizabeth Warren gestern kurzfristig eine Verschiebung des SpaceX-IPOs beantragt hat, endet heute nach US-Börsenschluss die Bookbuilding-Phase für das SpaceX-IPO. Der heißersehnte Börsengang dürfte in die Geschichtsbücher als das größte IPO aller Zeiten eingehen.• Die Zeichnungsfrist der SpaceX-Aktie endet heute• Im außerbörslichen Handel verzeichnet die Aktie bereits einen deutlichen Kursanstieg.• Ob Anleger die Aktie zeichnen sollten oder nicht, erfahren Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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