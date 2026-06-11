In Whatsapp steht zeitnah ein kleines Redesign an. Durch eine Änderung in den Chats will Meta den Messenger übersichtlicher und einfacher bedienbar machen. Warum einige Whatsapp-User:innen besonders lange auf die Änderung warten mussten. Meta arbeitet ständig daran, Whatsapp für Nutzer:innen zu verbessern. Zuletzt wurden dafür in einem großen Update gleich sechs neue Whatsapp-Features angekündigt und veröffentlicht. Hinter den Kulissen geht die Arbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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