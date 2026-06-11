Grafschaft (ots) -Unter https://medizinische-tests.de ist ab sofort eine neue, unabhängige Vergleichsplattform für medizinische Selbsttests und Direct-to-Consumer-Labordiagnostik online. Verbraucherinnen und Verbraucher vergleichen dort Tests verschiedener Anbieter nach Testbereich, Preis und Leistung - und beziehen erstmals auch regionale Direkt-Labore als Alternative in dieselbe Übersicht ein.Wie groß die Unterschiede sind, zeigt ein Beispiel: Ein Herz-Kreislauf-Risiko-Test reicht je nach Anbieter von rund 60 bis 180 Euro - bei nahezu identischem Leistungsumfang. Genau solche Unterschiede macht Medizinische-Tests.de transparent.Der Bedarf ist groß: Der europäische Markt für Direct-to-Consumer-Labortests wächst nach Prognosen von 0,8 auf 8 Mrd. US-Dollar bis 2033 - rund 30 Prozent pro Jahr; Deutschland ist mit etwa 28 Prozent Marktanteil führend (Market Data Forecast). Entsprechend unübersichtlich ist das Angebot.Zum Start vergleicht die Plattform über 100 Tests von rund 15 etablierten Anbietern - von Vitamin D über Schilddrüse bis zum großen Blutbild. Für jeden Test werden Probenart, akkreditierte Auswertung, ärztliche Befundung und Preis-Leistung ausgewiesen. Die Anbieterdaten werden laufend automatisiert abgeglichen, die Bewertung bleibt redaktionell. Die Nutzung ist kostenlos; finanziert wird die Plattform über Vermittlungsprovisionen und Listing-Gebühren - ohne Einfluss auf Reihung oder Bewertung."Diesen Vergleichsaufwand nehmen wir Nutzerinnen und Nutzern ab - neutral, kostenlos und mit klaren Bewertungskriterien", sagt Mitgründer Michael Mühl.Hinter der Plattform stehen Michael Mühl und Stefan Banse, Internet-Unternehmer mit rund 30 Jahren Erfahrung. Über die Smare Banse Mühl GbR (Grafschaft) betreiben sie unter anderem das Rechnerportal smart-rechner.de mit über 30 Millionen Nutzerinnen und Nutzern jährlich.Logo, Screenshots der Vergleichstabellen und Gründerfotos: https://medizinische-tests.de/pressePressekontakt:Smare Banse Mühl GbRAnsprechpartner: Michael MühlTelefon: 0221 177 399 40E-Mail: info@medizinische-tests.deWeb: https://medizinische-tests.deOriginal-Content von: Smare Stefan Banse Michael Mühl GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182718/6292219