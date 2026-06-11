Hamburg (ots) -LichtBlick startet den Bau eines weiteren Solarparks in Niedersachsen. In den nächsten Wochen entstehen in Bad Zwischenahn auf einer Fläche von 7,4 Hektar rund 14.000 Solarmodule mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 10,2 Gigawattstunden - genug, um künftig mehr als 3.000 Haushalte mit Grünstrom zu versorgen."Der Ausbau erneuerbarer Energien entscheidet ganz konkret über Versorgungssicherheit, Preise und Klimaschutz", sagt Jan Heinzelmann, Director Green Assets bei LichtBlick. "Bei diesem Projekt hätten wir den Weg der gesetzlichen Privilegierung gehen können - wir haben uns jedoch bewusst für einen transparenten Prozess entschieden. Deshalb haben wir das Projekt frühzeitig im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens gemeinsam mit der Gemeinde abgestimmt. Das sorgt für Akzeptanz und Planungssicherheit bei allen Beteiligten."Die Projektentwicklung übernahm die LichtBlick-Tochter SolarBlick. Als Generalunternehmen ist der Hamburger Solar- und Speicher-Spezialist greentech beteiligt, mit dem LichtBlick in der Vergangenheit bereits einen Solarpark in Calbe (https://www.lichtblick.de/presse/lichtblick-baut-ersten-eigenen-solarpark/) erfolgreich realisiert hat.Florian Berger, Geschäftsführer EPC bei greentech, erklärt: "Mit dem Solarpark in Bad Zwischenahn schlagen wir ein weiteres Kapitel der bewährten Zusammenarbeit mit LichtBlick auf. Wir konnten mit unserer Ausführungsplanung nahtlos an die Projektentwicklung anschließen und sorgen nun dafür, dass die PV-Anlage in gewohnt hoher Qualität realisiert und wie geplant grünen Strom ins Netz einspeisen wird."Der Solarpark in Bad Zwischenahn ist bereits das vierte Projekte, das LichtBlick innerhalb von 15 Monaten umsetzt. Das Unternehmen baut damit seine eigene Erzeugungskapazitäten konsequent aus und stärkt die regionale Versorgung mit grünem Strom.Pressekontakt:Ata Mohajer, Communication ManagerTel. +49 40 63601087, ata.mohajer@lichtblick.deLichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 HamburgOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22265/6292212