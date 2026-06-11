Die aktualisierten Kits bieten eine verbesserte Sensitivität und Rezeptor-Wiedergewinnung für die Profilierung des Einzelzell-Immunrepertoires in bisher unerreichtem Umfang

Parse Biosciences, der führende Anbieter skalierbarer und leicht zugänglicher Lösungen für die Einzelzell-Sequenzierung, hat heute die nächste Generation seiner Evercode-TCR- und Evercode-BCR-Kits auf den Markt gebracht, die nun an Kunden weltweit ausgeliefert werden. Die aktualisierten Kits bieten einen optimierten Arbeitsablauf, eine höhere Effizienz bei der Erstellung von Bibliotheken für die Gesamttranskriptom-Sequenzierung sowie eine verbesserte Leistung und ermöglichen es Forschern, seltene Klonotypen zu identifizieren und Immunantworten in beispiellosem Umfang zu profilieren.

Immunologieforscher arbeiten daran, komplexe adaptive Immunantworten zu verstehen, doch aussagekräftige Signale sind oft selten, kurzlebig oder in großen, durch begrenzte Probenmengen eingeschränkten Studien schwer zu erfassen. Das Immunprofilierungs-Portfolio von Parse kombiniert Skalierbarkeit, Sensitivität und "Fixation-First"-Workflows mit gepaartem TCR- oder BCR- und Gesamttranskriptom-Profiling und hilft Forschern dabei, die klonale Identität mit dem Zellzustand in Hochdurchsatz-Immunstudien zu verknüpfen.

Sowohl Evercode TCR als auch Evercode BCR basieren nun auf derselben v4-Chemie die auch das neueste Evercode Whole Transcriptome antreibt, und vereinen so Immunrepertoire- und Transkriptomstudien in einem einzigen Workflow. Evercode BCR v4 erfasst B-Zell-Rezeptor- und Gesamttranskriptomdaten aus derselben Zelle, mit verbesserter Sensitivität für die gepaarte CDR3-Detektion und die Wiedergewinnung der schweren und leichten Ketten in voller Länge, was Forschern einen umfassenderen Überblick über die klonale Identität sowie den Zellzustand bietet. Evercode TCR erfasst T-Zell-Rezeptor- und Gesamttranskriptomdaten aus derselben Zelle, und v4 bewahrt die empfindliche Alpha-Beta-CDR3-Paarung, für die das Produkt bekannt ist.

"Gepaarte Daten des gesamten Transkriptoms und des Immunrepertoires sind grundlegend für das Verständnis von Autoimmunität bis hin zum Ansprechen auf Krebsimmuntherapien. Durch die Entwicklung von Evercode TCR und BCR auf Basis der v4-Chemie bieten wir Forschern eine deutliche Verbesserung der Qualität der Daten, die sie generieren können, was unserer Meinung nach die Forschung in diesem Bereich beschleunigen wird", sagte Dr. Charlie Roco, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Parse Biosciences.

Forscher, die mehr über die aktualisierten Versionen von Evercode TCR und BCR erfahren möchten, können die folgenden Datensätze auf der Website von Parse einsehen:

Evercode BCR v4 performance in Human B Cells

Evercode TCR v4 performance in Antigen-Stimulated T Cells

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences, ein Unternehmen von QIAGEN, ist ein globales Life-Science-Unternehmen, dessen Mission es ist, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Durch die Befähigung von Forschern, Einzelzellsequenzierung in beispiellosem Umfang und mit beispielloser Einfachheit durchzuführen, hat sein bahnbrechender Ansatz wegweisende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Gewebereparatur, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem ermöglicht.

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