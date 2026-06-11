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Dow Jones News
11.06.2026 09:51 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Börsen schütteln schwache US-Vorgabe und Nahost-Krise weitgehend ab

DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen schütteln schwache US-Vorgabe und Nahost-Krise weitgehend ab

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten und im australischen Sydney hat sich am Donnerstag eine uneinheitliche Tendenz gezeigt. Moderate Verluste überwogen zwar, insgesamt zeigten sich die Börsen angesichts der sehr schwachen Vorgabe der Wall Street und der neuerlichen gegenseitigen Angriffen im Iran-Krieg aber widerstandsfähig. Dabei half, dass der jüngste Verkaufsdruck im Technologiesektor nachließ.

Die USA erklärten, sie hätten mehrere militärische Ziele im Iran angegriffen, woraufhin Teheran Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte und Verbündete im Nahen Osten durchführte. US-Präsident Donald Trump hatte die Angriffe angekündigt mit dem Ziel, den Druck auf den Iran zu verstärken, um zu einer Friedensvereinbarung zu kommen.

Weil ohne eine Vereinbarung die wichtige Ölpassage, die Straße von Hormus, weiter kaum passierbar bleiben dürfte, zogen in der Folge die Ölpreise zwar um rund 2 Prozent an, sie kommen aber inzwischen schon wieder zurück. Mit rund 93,50 Dollar liegt der Brent-Ölpreis weiter klar unter der 100-Dollar-Marke.

In Tokio verlor der Topix 0,4 Prozent, in Seoul, dem Highflyer des Jahres, ging es einmal mehr extrem volatil zu. Der technologielastige Kospi knickte zunächst um rund 4 Prozent ein, ging aber mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent aus dem Handel. Seit Jahresbeginn liegt er immer noch über 83 Prozent im Plus. Zur Erholung im Tagesverlauf trug das Schwergewicht SK Hynix bei. Der Halbleiterhersteller will laut Berichten seine Wafer-Kapazität verdreifachen. Der Kurs gewann 2,6 Prozent. Samsung Electronics gaben dagegen um 1,2 Prozent nach. In Shanghai ging es um 0,2 Prozent nach unten, am schwächsten in der Region präsentierte sich Hongkong mit einem Abschlag von 0,9 Prozent (Späthandel). Sydney schloss knapp behauptet.

In der Breite belasteten bei Chipaktien die jüngst wieder stärker gespielten Zweifel an der langfristigen Profitabilität der hohen Investitionen in KI-Technologie zunächst nur noch vereinzelt und leicht. Jüngste Nahrung erhielten diese Sorgen durch einen Bericht des Wall Street Journal, wonach das KI-Schwergewicht OpenAI angesichts wachsender Konkurrenz durch den Rivalen Anthropic deutliche Preissenkungen erwägen soll. Unter den Einzelwerten gaben in Tokio Softbank Group um 1,4 Prozent nach und in Hongkong Hua Hong um 0,98 Prozent.

Die Aktien der E-Commerce-Giganten Alibaba und JD.com verbilligten sich um 5,8 bzw. 3,6 Prozent. Peking soll Berichten zufolge große Online-Shopping-Plattformen wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei prominenten Subventions- und Werbekampagnen kritisiert hatten. 

INDEX            zuletzt +/- %     % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.633,20  -0,2      -0,9      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.995,03  -0,4     +12,6      08:00 
Kospi (Seoul)       7.763,95  +0,4     +84,2      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.178,77  -0,9      -5,7      10:00 
Shanghai-Composite     3.987,01  -0,2      +0,5      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.965,82  +0,1      +6,9      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.873,63  -0,5     -32,1      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.678,54  -0,0      -0,1      10:00 
 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %     00:00    Mi, 09:37 % YTD 
EUR/USD           1,1546  +0,1     1,1535     1,1553  -1,7 
EUR/JPY           185,31  +0,1     185,20     185,29  +0,7 
EUR/GBP           0,8626  0,0     0,8626     0,8627  -1,0 
USD/JPY           160,49  -0,0     160,53     160,36  +2,5 
USD/KRW          1.532,44  +0,7    1.522,31    1.527,52  +6,4 
USD/CNY           6,7761  +0,0     6,7745     6,7759  -3,1 
USD/CNH           6,7781  -0,1     6,7821     6,7778  -2,8 
USD/HKD           7,8361  -0,0     7,8366     7,8356  +0,7 
AUD/USD           0,7001  -0,0     0,7002     0,7018  +4,9 
NZD/USD           0,5790  -0,1     0,5796     0,5812  +0,6 
BTC/USD          62.599,13  +1,4   61.749,58    61.684,72 -28,6 
 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           90,33  +0,3      0,30      90,03 
Brent/ICE           93,08  -0,0     -0,02      93,10 
 
 
Metalle           zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.094,90  +0,5     21,44    4.073,46 
Silber            64,06  +0,6      0,37      63,69 
Platin           1.672,87  +0,5      8,39    1.664,48 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

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June 11, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)

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Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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