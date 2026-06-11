© Foto: Bernd Weißbrod - dpaDie Hugo-Boss-Aktie springt zeitweise um sieben Prozent an. Großaktionär Frasers möchte den Modekonzern übernehmen, doch der geringe Aufschlag nährt Spekulationen über eine mögliche höhere Offerte.Bei Hugo Boss ist plötzlich Fantasie im Kurs. Die Aktie des Modekonzerns legte am Donnerstag zeitweise um sieben Prozent zu, nachdem die Frasers Group ein Übernahmeangebot für Hugo Boss angekündigt hatte. Der britische Handelskonzern ist mit 26 Prozent bereits jetzt der größte Aktionär von Hugo Boss und bietet 38 Euro je Aktie in bar für die restlichen Anteile. Insgesamt geht es laut CNBC um 1,978 Milliarden Euro beziehungsweise 2,28 Milliarden US-Dollar. Spannend ist, dass der Aufschlag auf den …
Enthaltene Werte: GB00B1QH8P22,DE000A1PHFF7Den vollständigen Artikel lesen
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