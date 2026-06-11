Die ERGO Unfallversicherung hat wieder ihre jährliche Unfallstatistik veröffentlicht. Sie zeigt, bei welchen Sportarten Versicherte die meisten Unfälle erleiden. Tatsächlich tritt die Mehrheit der Verletzungen bei lediglich drei Sportarten auf. Wer später gesünder sein will, der macht auch heute schon Sport - egal ob im Verein, professionell oder in der Freizeit. Doch leider passieren bei der Bewegung auch gerne Unfälle. Die aktuelle Auswertung der ERGO Unfallversicherung zeigt, bei welchen Sportarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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