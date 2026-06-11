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BNP Paribas warnt vor 50 Milliarden Dollar an Retail-Liquidierungen aus Kryptowährungen und Tech-Aktien, um das größte Börsendebüt der Geschichte zu finanzieren: SpaceX geht am 12. Juni unter dem Ticker SPCX an die Nasdaq, mit einer Bewertung von 1,75 Billionen Dollar. Parallel setzen US-Iran-Spannungen und steigende Ölpreise einen zweiten Risk-off-Hebel an. Bitcoin hält sich am 10. Juni knapp über 62.000 Dollar, ETH unter 1.650 Dollar. SpaceX selbst hält 18.712 BTC - was den IPO direkt mit dem Kryptomarkt verbindet. Die Frage: Wohin fließt das Kapital, das sich von dieser Doppelrotation nicht beeindrucken lässt?

Krypto News: SpaceX-Börsengang bedroht den Kapitalfluss in digitale Vermögenswerte

SpaceX wird am 12. Juni 2026 an der Nasdaq unter dem Ticker SPCX debütieren, zu einem Preis von 135 Dollar pro Aktie und einer Bewertung von rund 1,75 Billionen Dollar laut Yahoo Finance. Das Unternehmen hält 18.712 BTC mit einem Buchwert von 661 Millionen Dollar und einem aktuellen Marktwert von über einer Milliarde Dollar. BNP Paribas schätzt, dass 50 Milliarden Dollar aus Risikowerten wie Bitcoin abgezogen werden könnten, um die IPO-Nachfrage zu bedienen.

Retail-Anleger erhalten laut Brokerberichten rund 30 Prozent der Zuteilung über Plattformen wie Fidelity und Robinhood. Diese Krypto News schaffen einen Druck auf große Coins, der nichts mit ihrer Technologie zu tun hat.

Ethereum notiert am 10. Juni bei 1.640 Dollar - 67 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.946 Dollar. Goldman Sachs reduzierte sein ETH-Engagement um 70 Prozent, Spot-ETH-ETFs verloren 708 Millionen Dollar in 14 Handelstagen. Die Marktkapitalisierung von 197 Milliarden Dollar bedeutet: Selbst eine Rückkehr zum Allzeithoch wäre nur 3x. Der Fear and Greed Index steht bei 10, getrieben durch Iran-Eskalation und stockende CLARITY-Act-Abstimmung.

Bitcoin hält sich am 10. Juni knapp über 62.000 Dollar, nachdem BTC am Freitag kurzzeitig unter 60.000 gefallen war. Strategy verkaufte erstmals seit 2020 BTC, Spot Bitcoin ETFs verloren 4,4 Milliarden Dollar in 13 Sitzungen. Die SpaceX-Zuteilung am 11. Juni entscheidet, wie viel Kapital tatsächlich rotiert. Wer nicht warten will, bis sich institutionelle Rotation auflöst, sucht Einstiege mit kürzerer Zeitachse zur Rendite.

Pepeto: Der Vorverkauf, der sich von institutioneller Rotation nicht beirren lässt

SpaceX zieht 50 Milliarden Dollar aus Risiko-Assets, Iran-Spannungen treiben Öl nach oben, und ETF-Abflüsse erreichen die längste Serie ihrer Geschichte - drei Hebel, die gleichzeitig auf Large-Caps drücken. Auf der Vorverkaufsebene gilt keine dieser Kräfte: Über 10 Millionen Dollar flossen in Pepeto während genau dieser Phase, von Wallets, die wissen, dass institutionelle Rotation keine Wirkung auf einen Token hat, der noch nicht an der Börse handelt.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab. Der Risikoprüfer analysiert jeden Vertrag auf der Blockchain und warnt vor Schwachstellen, bevor Kapital eingesetzt wird. Pepeto wurde vom Gründer des ursprünglichen Pepe Coins geschaffen, mit derselben Menge von 420 Billionen Token - und SolidProof hat den gesamten Smart Contract vor dem Vorverkaufsstart geprüft.

Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,0000001871 Dollar, und das bevorstehende Binance-Listing ist der Katalysator, den Analysten als entscheidend für die Bewertung nach dem Start einschätzen. Jede Phase des Vorverkaufs füllt sich schneller als die vorherige. Das Tempo des Kapitals, das während einer Phase der Marktangst einfließt, ist die deutlichste Bestätigung dafür, dass die Überzeugung innerhalb dieses Token-Verkaufs nicht erschüttert haben.

Im Entwicklerteam arbeitet ein früherer Binance-Fachmann, der den gesamten Prozess bis zur Notierung auf einer der größten Börsen der Welt steuert. Die funktionierende Börse und der Risikoprüfer unterscheiden Pepeto von Projekten, die nur ein Whitepaper vorweisen. Das Kapital, das während der SpaceX-IPO-Panik einfließt, zeigt eine Überzeugung, die sich an Zahlen messen lässt. Wer den Einstieg bei Pepeto vor dem Listing nutzt, positioniert sich unabhängig davon, wie viel Kapital vom Kryptomarkt in Aktien rotiert.

Fazit

SpaceX-IPO, Iran-Schock und ETF-Abflüsse ziehen gleichzeitig Kapital von großen digitalen Vermögenswerten ab. ETH braucht eine vollständige Erholung für 3x Rendite - diese Zeitachse dauert Monate. Jede Pepeto-Vorverkaufsphase, die sich schneller füllt als die vorherige, beweist die Überzeugung dahinter. Den Vorverkauf zu diesem Preis zu nutzen sichert die Position, die das Listing belohnt. Dieses Fenster zu verpassen könnte die am meisten bedauerte Entscheidung dieses Zyklus werden.

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