Ostermundigen (ots) -Anlässlich ihrer Generalversammlung in Bern hat die Swiss Alliance for Collaborative Mobility CHACOMO die neuesten Marktzahlen zur geteilten Mobilität in der Schweiz vorgestellt. Die Zahlen zeigen deutlich: Seit Einführung des Dashboards im Jahr 2022 wächst der Shared Mobility-Markt in allen Bereichen beachtlich.Seit 2022 erfasst die Swiss Alliance for Collaborative Mobility in Zusammenarbeit mit der Mobilitätsakademie des TCS die Marktzahlen zur geteilten Mobilität in der Schweiz. Aufgeteilt auf die verschiedenen Marktsegmente ist das Dashboard das einzige Markt-Monitoring, in welchem die wichtigsten Kennzahlen des Shared Mobility-Marktes gezeigt und miteinander verglichen werden. Die Zahlen für das Dashboard liefern die CHACOMO-Mitglieder jeweils für das vorangehende Jahr.Auch für das Jahr 2025 zeigt sich, dass der Markt weiter wächst. Zwar gibt es bei den Anbietern eine gewisse Marktbereinigung mit 56 Shared Mobility-Anbietern auf dem Schweizer Markt und einem Minus von 8 Prozent gegenüber Vorjahr. Jedoch erhöht sich die Auslastung der Fahrzeuge auf 0,71 Trips per Vehicle per Day - eine Zunahme von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den Nutzenden stehen über alle Angebotssegmente zurzeit 47'152 geteilte Fahrzeuge zur Verfügung, also eine Zunahme um 5 Prozent gegenüber 2024. In 2025 lag die Anzahl registrierter Nutzender bei 3,4 Millionen, was einem Plus von 10 Prozent entspricht und zu 12,2 Millionen Nutzungen - 9 Prozent mehr als im Vorjahr - führt. Bereits verfügen 44 Prozent der Gemeinden in der Schweiz über ein Shared Mobility-Angebot.Das Segment, welches sich am stärksten entwickeln konnte im vergangenen Jahr, war das Parkplatzsharing: 6'700 Parkplätze sind auf Sharing-Plattformen verfügbar, dies entspricht einem Plus von 230 Prozent gegenüber 2024."Die Entwicklung des Marktes unterstreicht, wie wichtig die geteilte Mobilität für das heutige und zukünftige Verkehrssystem ist. Car-, Bike- und Scootersharing sind mittlerweile feste Säulen der urbanen Alltagsmobilität in der Schweiz - dank der guten Zusammenarbeit vieler Anbieter mit Städten und Gemeinden und trotz der nach wie vor fehlenden politischen Flankierung auf Bundesebene", sagt dazu Dr. Jörg Beckmann, Vizepräsident von CHACOMO.Nicht nur der Markt entwickelt sich positiv, auch die Swiss Alliance for Collaborative Mobility CHACOMO entwickelt sich weiter: Zurzeit zählt der Branchenverband für geteilte Mobilität 32 Mitglieder und repräsentiert Anbietende aus allen Marktsegmenten. Im Rahmen der Generalversammlung wurde Dr. Anna Ludwig als Geschäftsführerin von CHACOMO gewählt, neu im Vorstand sind Paula Boecken (UBER), Jenovan Krishnan (BOLT) und Corinne Vogel (Mobility Genossenschaft). Präsident ist Nationalrat Philipp Kutter (Die Mitte).Zum Shared Mobility Dashboard: Zahlen und Fakten CHACOMO | CHACOMO (https://www.chacomo.ch/de/Zahlen-und-Fakten.php)Pressekontakt:Dr. Anna Ludwig, Geschäftsführerin CHACOMO, 079 813 13 66, info@chacomo.chOriginal-Content von: Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055576/100940599