Köln (ots) -In der chemisch-pharmazeutischen Industrie sind die Fixgehälter der außertariflichen und leitenden Angestellten 2025 im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,2 Prozent gestiegen. Erstmals seit 2023 fielen zudem die Bonuszahlungen wieder höher aus als im Vorjahr. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Ausgabe der jährlichen Einkommensumfrage (https://www.vaa.de/aktuelles/umfragen/einkommensumfrage), die der VAA gemeinsam mit der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) durchführt.Die Gesamteinkommen stiegen 2025 im Durchschnitt um 6,6 Prozent. Zum Einkommenszuwachs beigetragen haben dabei neben den höheren Fixgehältern die um rund 20 Prozent höheren variablen Bezüge. Dr. Birgit Schwab, 1. Vorsitzende des VAA und betreuendes Vorstandsmitglied der VAA-Kommission Einkommen, sieht die deutliche prozentuale Steigerung der Bonuszahlungen auch als Folge der Einkommensentwicklung in den Vorjahren: "Die Bonuszahlungen sind 2023 um 17 Prozent und 2024 nochmals um 24 Prozent gesunken. 2025 sehen wir einen spannenden Effekt: Im Gegensatz zur Branchenentwicklung haben sich die Boni leicht erholt, weil das für die Bonuszahlungen in der Chemiebranche maßgebliche Vorjahr 2024 einen zwischenzeitlich positiven Verlauf nahm."Besonders deutlich fiel der Anstieg der Bonuszahlungen in Unternehmen mit mehr als 10.000 Beschäftigten aus: Hier legten sie um rund 48 Prozent zu. Im Vergleich zu kleineren Unternehmen ergibt sich dadurch eine höhere Steigerung der Gesamteinkommen von insgesamt 8,7 Prozent. 2024 waren die Bonuszahlungen in den großen Unternehmen noch um 56 Prozent zurückgegangen."Der Anteil der variablen Bezüge ist in den großen Unternehmen erheblich höher", erläutert der Vorsitzende der VAA-Kommission Einkommen Dr. Peter Höfert. "Dadurch schwankt die Entwicklung des Gesamteinkommens dort deutlich stärker, insgesamt liegen die Gesamteinkommen aber höher als in kleineren Unternehmen." 2025 waren die Einkommen in Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern rund 13 Prozent höher als in Unternehmen mit weniger als 1.000 Beschäftigten.An der VAA-Einkommensumfrage beteiligten sich mehr als 4.200 Personen aus zahlreichen Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Damit bietet die Gehaltsstudie des VAA einen einzigartigen Überblick über die Chemie- und Pharmabranche in Deutschland. Ein wissenschaftlich fundiertes und statistisch robustes Fundament erhält die Untersuchung durch die gemeinsame Durchführung mit der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) und der RWTH Aachen.Pressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen: Patrick Herrmann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter der Geschäftsführung, Telefon: +49 221 160010, E-Mail: patrick.herrmann@vaa.de, www.vaa.de.Original-Content von: VAA - Führungskräfte Chemie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134575/6292293