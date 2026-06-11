London (ots) -Für City Breaks, lange Wege, Festival-Wochenenden und alles dazwischen: Nothing reduziert im Juni und Juli ausgewählte Produkte für das passende Sommer-Setup. Phone (4a), Headphone (1) und Ear (a) sind je nach Produkt für kurze Zeit bei MediaMarkt und Amazon zu reduzierten Preisen erhältlich, ergänzt durch ein o2-Angebot rund um Phone (3) und Headphone (1).Für spontane Sommermomente: Phone (4a) - 50 EUR RabattDas Nothing Phone (4a) ist vom 11.06. bis 29.06.2026 in der Variante mit 128 GB bei MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_nothing-a10400277-128-gb-weiss-dual-sim-173973126.html) für 299 EUR statt 349 EUR erhältlich. Phone (4a) bringt ikonisches Nothing-Design, einhelles Display und eine starke Kamera für Alltag, Reisen und spontane Sommer-Schnappschüsse unterwegs.Für Ruhe zwischen Gate, Gleis und Großstadt: Headphone (1) - 100 EUR RabattAb dem 22.06.2026 ist Headphone (1) für vier Wochen bei MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_nothing-headphone-1-over-ear-kopfhorer-bluetooth-weiss-2996216.html) und Amazon (https://www.amazon.de/Nothing-Headphone-Kabellose-Akkulaufzeit-wasserfest/dp/B0F66XD5LF?th=1) für 199 EUR statt 299 EUR erhältlich. Der Over-Ear-Kopfhörer kombiniert präzisen Sound, adaptive Geräuschunterdrückung und das unverkennbare Nothing-Design: für Flüge, lange Zugfahrten oder Momente, in denen kurz alles leiser werden soll.Zusätzlich gibt es bei o2 vom 10.06. bis 08.07.2026 bei einem Vertragsabschluss mit Phone (3) ein Headphone (1) kostenlos dazu.Für kleine Pläne mit großem Sound: Ear (a) - 40 EUR RabattVom 29.06.2026 bis zum 27.07.2026 ist Ear (a) MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_nothing-ear-a-in-ear-kopfhorer-bluetooth-weiss-2922477.html) und Amazon (https://ots.de/Q5HjYH) für 59 EUR statt 99 EUR verfügbar. Die In-Ears liefern starken Sound, aktive Geräuschunterdrückung und ein kompaktes Design für den Weg zum See, den Wochenendtrip oder den Sommer-Soundtrack unterwegs.Die Angebote sind zeitlich begrenzt und gelten, solange der Vorrat reicht.Weitere Informationen sind direkt bei MediaMarkt und Amazon verfügbar.Pressekontakt:Celina RauterbergBrand Communications Manager DACHcelina.rauterberg@nothing.techOriginal-Content von: Nothing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157514/6292291