München (ots) -Spaltenstürze, Schneesturm, Weltuntergangs-Unwetter: In Staffel 2 der packenden ARD-Dokuserie "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" bleibt den Bergwachten Grainau, Ramsau und Bad Reichenhall kaum ein Einsatzszenario erspart. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer fiebern aktuell wieder in der ARD Mediathek mit den Bergrettern mit: 5,8 Millionen Mal wurde die neue Staffel bisher abgerufen und toppt damit noch den Start-Erfolg der ersten. Und jetzt ist es offiziell: Staffel 3 kommt 2027 - aktuell wird bereits gedreht.Auch die Folgen der ersten Staffel aus dem Jahr 2025 werden derzeit wieder stärker nachgefragt, rund 2 Millionen Views kamen seit Beginn der neuen Folgen Anfang Mai dazu. Beide Staffeln kommen mittlerweile auf fantastische 15 Millionen Abrufe. (Quelle: AGF Zensusreporting)Die Dokuserie "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" begleitet echte Rettungseinsätze der bayerischen Bergwacht vor der atemberaubenden Kulisse der alpinen Bergwelt. Die von der Bad Reichenhaller Firma Timeline Production im Auftrag des BR produzierte Serie ist eine der bisher aufwändigsten Doku-Produktionen für die ARD Mediathek. Gedreht wird teils unter Extrembedingungen von den Kamerateams, aber auch mit Bodycams und 360-Grad-Kameras, die die Bergretter und Bergretterinnen bei ihren Einsätzen stets bei sich tragen.Neu dabei ist ab Staffel 3 die Bergwacht Oberstdorf, ihre Kolleginnen und Kollegen aus Ramsau gehen auf eigenen Wunsch in eine wohlverdiente Pause. Weiterhin begleitet werden die Bergwachten Grainau und Bad Reichenhall.Thaddäus Berktold, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Oberstdorf: "Als südlichste Bergwacht-Bereitschaft Bayerns freuen wir uns sehr, bei der nächsten Staffel von 'In höchster Not - Bergretter im Einsatz' dabei zu sein. Rund um Oberstdorf und den Allgäuer Hauptkamm geben wir authentische Einblicke in unsere ehrenamtliche Arbeit und zeigen, was Bergrettung in einem vielseitigen alpinen Einsatzgebiet ausmacht: Teamgeist, Professionalität und die Bereitschaft, Menschen in alpinen Notlagen zu helfen."52 Einsatzkräfte sind bei der Bergwacht Oberstdorf aktiv, unterstützt von drei Lawinen-Suchhunden. Das Einsatzgebiet umfasst die Gemeinden Oberstdorf, Obermaiselstein und Fischen im Allgäu, dazu gehören markante Gipfel wie das Nebelhorn, die Trettachspitze und der Biberkopf, sowie im Winter vier große Skigebiete. Bereits seit 13. Februar wird für die neuen Folgen gedreht.Die Staffeln 1 und 2 von "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" sind komplett in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/in-hoechster-not-bergretter-im-einsatz/staffel-1/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9GMjAyNFdPMDA0MjM3QTA/1) verfügbar. Alle Folgen der zweiten Staffel werden voraussichtlich im Herbst 2026 im BR Fernsehen ausgestrahlt.Weitere Infos im Pressedossier (https://www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/in-hoechster-not/in-hoechster-not-bergretter-im-einsatz-staffel-zwei-100.html).Fotos unter br.de/foto; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel. +49 (0)89 5900-10554www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6292321