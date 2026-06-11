Bad Berka (ots) -An der Praxis für Strahlentherapie im MVZ Zentralklinik Bad Berka wurde ein innovatives Bestrahlungssystem zur Tumorbehandlung in Betrieb genommen. Als erste Einrichtung in Deutschland werden Patienten in Bad Berka nun mit "RapidArc Dynamic" des Medizintechnik-Herstellers Varian behandelt. Die betroffenen Patienten profitieren von einer noch präziseren Behandlung bei gleichzeitig verkürzter Bestrahlungszeit pro Behandlung.Das neue System bietet eine signifikante Weiterentwicklung der bewährten VMAT-Technologie (Volumetric Modulated Arc Therapy). "Durch eine dynamische Anpassung des Strahlenfeldes während der Rotation um den Patienten kann die Strahlendosis noch exakter an die Form des Tumors angepasst werden. Dies schont das umliegende gesunde Gewebe und verringert das Risiko von Nebenwirkungen erheblich", berichtet der leitende Medizinphysiker Andreas Fuchs.Entlastend für die Patienten ist neben der gesteigerten Genauigkeit auch eine erheblich verkürzte Bestrahlungsdauer. "Eine Bestrahlungssitzung, die früher deutlich länger dauern konnte, wird nun oft in wenigen Minuten abgeschlossen. Dies entlastet unsere Patienten physisch wie psychisch. Damit werden auch mehr Behandlungstermine und kürzere Wartezeiten ermöglicht. Wir sind sehr stolz darauf, unseren Patienten deutschlandweit als erste Praxis diese Spitzentechnologie anbieten zu können", erklärt die Ärztliche Leiterin des MVZ und Leitende Ärztin der Strahlentherapie Dr. med. Ines Schlöcker (Foto: 6. v. l.).In den vergangenen Wochen wurden bereits 15 Patienten mit dem neuen System behandelt. Jährlich erhalten ca. 400 Patienten eine Strahlentherapie in Bad Berka, u. a. als Primärtherapie, als Therapie vor und nach Operationen, als kombinierte Strahlen-Chemotherapie und als Therapieoption bei Metastasen.Mit dem neuen System festige Bad Berka seinen Ruf als wichtiger Medizinstandort in Thüringen und darüber hinaus. Bereits seit 2013 ist die Praxis auf die hochmoderne Behandlung von Tumorerkrankungen spezialisiert. Zum Team gehören erfahrene Fachärzte, Medizinphysiker und spezialisierte MTRAs.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6292330