Darmstadt (ots) -Atruvia, der Digitalisierungspartner der genossenschaftlichen FinanzGruppe, nutzt die eID-Lösung von AUTHADA für die digitale Identifizierung von Bankkundinnen und -kunden. Mehr als 500 Volks- und Raiffeisenbanken beziehen die Lösung über diese Kooperation, über 100.000 Identifizierungen wurden damit bislang erfolgreich durchgeführt. Die sichere und komfortable Identifizierung eröffnet neue Möglichkeiten für digitale Bankservices.Identifizierung flexibel und ortsunabhängigMit der digitalen Identifizierung entfällt der Gang zur Post oder die Video-Identifizierung. Dank der eID-Lösung AUTHADA ident kann die Identifizierung digital, sicher und in weniger als einer Minute zu jeder Zeit und an jedem Ort durchgeführt werden. Kundinnen und Kunden benötigen dafür lediglich ihren Ausweis (deutscher Personalausweis oder Aufenthaltstitel), die Ausweis-PIN und ein NFC-fähiges Smartphone. Die Lösung erfüllt höchste regulatorische Anforderungen und unterstützt ein reibungsloses digitales Onboarding.Zentraler Baustein in der BankenbrancheImmer mehr Banken und Finanzdienstleister setzen auf die sichere und kundenzentrierte Identifizierungsmöglichkeit: "Die digitale Identifizierung wird zu einem zentralen Baustein moderner Bankdienstleistungen. Gemeinsam mit Atruvia bringen wir die eID dorthin, wo sie echten Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger schafft: in sichere, schnelle und kundenfreundliche Bankprozesse", so Andreas Plies, CEO und Mitgründer von AUTHADA. Mit der Integration werden sowohl die Sicherheit als auch der Benutzerkomfort erhöht.Sicher, einfach und nutzerfreundlich"Die eID ermöglicht es uns, digitale Services einfacher und nutzerfreundlicher zu gestalten - und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards einzuhalten. Für Banken eröffnet das neue Wege, angefangen bei der Kontoeröffnung. Die digitale Möglichkeit der Identifizierung reduziert den Aufwand für Kundinnen und Kunden, aber auch für unsere Mitarbeitenden", sagt Sebastian Große Leusbrock, Tribe Lead Digital Identity bei Atruvia.Neue Identifizierungsmöglichkeit wird rege genutztDie neue Möglichkeit der Identifizierung findet im Kundenkreis großen Anklang: Seit dem Start der Partnerschaft von Atruvia und AUTHADA haben sich bis Ende April 2026 bereits über 100.000 Kundinnen und Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken digital via eID identifiziert.Über AUTHADAAUTHADA ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das mit innovativen Lösungen rund um eID, digitale Identifizierung und Signatur sowie EUDI-Wallet die digitale Transformation vorantreibt. Die Lösungen sind in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz - unter anderem in der Finanzindustrie, bei Versicherungen, im Bereich eHealth und bei Telekommunikations- und eCommerce-Anbietern. Im Rahmen des Innovationswettbewerbs der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) entwickelte AUTHADA einen Prototyp für die EUDI-Wallet und unterstützt Unternehmen mit technischen Lösungen und regulatorischem Know-how bei der Integration der EUDI-Wallet. Mit den Identifizierungslösungen von AUTHADA können Unternehmen ihre Kundinnen und Kunden online oder vor Ort sekundenschnell und gesetzeskonform über die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises identifizieren. AUTHADA wurde 2015 gegründet und beschäftigt rund 25 Mitarbeitende am Standort Darmstadt. Das Unternehmen ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie nach ISO 27001 zertifiziert und erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit.Pressekontakt:AUTHADA GmbHSaskia HeinE-Mail: presse@authada.deTel.: +49 6151 2752 500www.authada.deOriginal-Content von: AUTHADA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182721/6292327