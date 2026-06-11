Linz (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Inflation fiel im Mai überraschend stark auf 1,8% im Jahresvergleich (Konsens 2,2%) und lag damit unter der Untergrenze des MNB-Zielkorridors, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Treiber seien unter anderem angebotsseitige Effekte (Kraftstoff-Preisobergrenzen, staatliche Maßnahmen) gewesen. Der jüngste Rohstoff- und Energiepreisanstieg habe bislang kaum Durchschlag gezeigt. Das stärke die Argumente für Lockerung und öffne den Weg für eine mögliche Zinssenkung (aktuell 6,25%). Der Wechselkurs EUR/HUF notiere aktuell bei Werten Rund um 356,00. (11.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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