Die chinesische Provinz Guangdong ist eine von Chinas industriell stärksten Regionen und plant, bis Ende 2027 mehr als drei Millionen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in Betrieb zu haben. Dazu sollen auch Hochleistungs- und Megawatt-Ladestationen ausgebaut werden. Die südchinesische Provinz Guangdong hat laut Berichten von CnEVPost einen umfangreichen Ausbauplan für die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen vorgestellt. Bis Ende 2027 soll die Zahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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