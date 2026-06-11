Während sich die meisten Anleger auf Chiphersteller konzentrieren, könnte eine entscheidende KI-Story noch weitgehend unter dem Radar laufen. Denn ohne leistungsfähige Kühlsysteme lassen sich die Rechenzentren der nächsten KI-Generation kaum betreiben. Genau hier sitzt dieser US-Konzern in der ersten Reihe - und die Dynamik nimmt bereits beeindruckende Ausmaße an.Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Allein die Bestellungen aus dem Data-Center-Geschäft schossen zuletzt um mehr als 500 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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