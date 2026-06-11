Robinhood baut seine Rolle am IPO-Markt aus. Wie Unternehmenschef Vlad Tenev mitteilte, darf Robinhood Securities künftig auch als Underwriter bei Börsengängen auftreten. Damit rückt der Online-Broker näher an das Kerngeschäft der großen Wall-Street-Banken heran und will sich stärker in die Platzierung neuer Aktien einbringen.•Robinhood steigt ins Underwriting-Geschäft für Börsengänge ein.•Privatanleger könnten bei IPOs künftig stärker berücksichtigt werden.•Krypto-Plattformen gewinnen bei Preisfindung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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