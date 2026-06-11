Berlin (ots) -Heute startet die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026 und mit ihr ein Monat unvergesslicher Partys im eigenen Wohnzimmer oder Garten. Damit das Spielgefühl nicht durch ruckelnde Streams oder verpasste Tore getrübt wird, empfiehlt FRITZ! ein Hardware-Upgrade (https://fritz.com/collections/world-cup-promotion): Mit einer neuen FRITZ!Box mit aktuellem Wi-Fi-7-Standard oder einem Mesh Repeater für drinnen und draußen wird jedes Heimnetz vor dem Anpfiff noch fit für das Turnier.Maximale WLAN-Power für alle FansWenn viele Gäste mit ihren mobilen Devices mit vor dem Fernseher sitzen, wird besonders viel Bandbreite und starkes WLAN benötigt. Eine neue FRITZ!Box 5690 Pro (https://fritz.com/products/fritz-box-5690-pro-20003043) oder FRITZ!Box 7690 (https://fritz.com/products/fritz-box-7690-20003057) holt das Maximum aus jeder Internetverbindung heraus. Dank Wi-Fi 7 bieten die beiden aktuellen Modelle ein deutlich schnelleres und stabileres WLAN. So bleibt der Stream flüssig, egal, wie viele Fans nebenbei surfen, teilen oder posten. Wer doppelt abgesichert sein möchte, richtet sich FRITZ! Failsafe als Mobilfunk-Fallback-Verbindung für den Internetanschluss ein. Mehr Informationen. (https://business.fritz.com/de/inhalt/technik/fritzfailsafe/)Entertainment für alle - drinnen und draußenNicht nur drahtlose Geräte profitieren von einem Upgrade. Auch Smart-TVs, Streaming-Boxen oder Spielkonsolen lassen sich optimal ins Netzwerk einbinden - dank der vielseitigen Vernetzungsmöglichkeiten der FRITZ!Box. Und wer das Public Viewing ins Freie verlagert, kann mit einem FRITZ!Repeater 1610 Outdoor (https://fritz.com/products/fritz-repeater-1610-outdoor-20003161) oder einer FRITZ!Box für Mobilfunk wie der FRITZ!Box 6860 5G (https://fritz.com/products/fritz-box-6860-5g-20003048) auch unter freiem Himmel optimalen Empfang für alle sicherstellen. Was beim Kauf eines Mobilfunkrouters zu beachten ist, wird in diesem Video (https://www.youtube.com/watch?v=Y9fbWL3f6Jo) beleuchtet.Einrichtung schneller als jeder VideobeweisDie neue FRITZ!Box anschließen? Ist blitzschnell erledigt: Mit der MyFRITZ!App und dem QR-Code in der Kurzanleitung ist die Einrichtung kinderleicht. Wenn vorher schon eine FRITZ!Box im Haus war, übernimmt der Wechselassistent alle bisherigen Einstellungen und sorgt für einen reibungslosen Übergang. Wie einfach das geht, wird hier (https://fritz.com/blogs/fritz-entdecken/technologie-wechsel-leicht-gemacht-einstellungen-auf-neue-fritz-box-uebertragen) erklärt.Fußball hat heute Vorfahrt - Priorisierung für ein flüssiges SpielEin wichtiges Spiel verdient die beste Verbindung. Im FRITZ!OS lässt sich das Gerät, auf dem geschaut wird, priorisieren. Damit kein Update im Hintergrund oder eine andere Anwendung das Spielerlebnis verdirbt. So bleibt das Streaming auch dann flüssig, wenn gleichzeitig viele Geräte im Netzwerk aktiv sind. Weitere Infos dazu gibt es in unserer Wissensdatenbank (https://fritz.com/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-7690/228_Internetzugang-fur-wichtige-Netzwerkgerate-und-anwendungen-in-FRITZ-Box-priorisieren?q=Priorisierung&ccc204=204).Smart Home für das perfekte Public ViewingDamit die richtige Stimmung aufkommt, lassen sich die passenden Smart-Home-Geräte dank DECT ULE in jeder FRITZ!Box oder über die Matter-Bridge FRITZ!Smart Gateway (https://fritz.com/products/fritz-smart-gateway-20003012) direkt ins Heimnetz integrieren. Über die FRITZ!App Smart Home lässt sich die Gartenbeleuchtung verwalten, die Beschattung im Garten automatisieren und die perfekte Atmosphäre für ein unvergessliches Fußball-Erlebnis schaffen. Alle Informationen zum FRITZ! Smart Gateway gibt es hier. (https://fritz.com/products/fritz-smart-gateway-20003012?country=049&gad_source=1&gad_campaignid=23072875906&gclid=EAIaIQobChMI8JOc_c7tlAMVoAEGAB0BdCqmEAQYASABEgLbLvD_BwE)Zur Presseinformation: about.fritz.com/pi-wm-2026Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6292346